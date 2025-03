’L’Altro Suono’ sfida l’eterno presente . Prima italiana del ritorno di Youssou N’Dour

Quanti pezzi di memoria stiamo perdendo lungo la strada: "Purtroppo si tende a dimenticare anche quello che è accaduto pochi anni fa: sembra contare soltanto l’esperienza del presente. Eppure senza memoria sarebbe difficile riconoscere chi siamo, da dove veniamo e come ci siamo evoluti nel tempo", osserva il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale Pavarotti Freni. Ecco allora che la nuova edizione del festival ’L’Altro Suono’, la rassegna che il Comunale dedica alle sonorità del mondo e alla ricerca musicale, quest’anno ha come filo conduttore proprio ’Memories’, ricordi ed eredità artistiche "per rimarcare l’importanza della memoria in relazione all’identità di ogni comunità – aggiunge Sisillo –. La memoria è essenziale per la trasmissione di valori, tradizioni e conoscenze che contribuiscono a plasmare l’identità sociale e culturale di un individuo". Come già avvenuto nelle scorse edizioni, ’L’Altro Suono’ partirà durante la primavera a teatro per arrivare ad abbracciare l’estate con il ritorno dei concerti (e anche dell’opera) al Cortile del Melograno, in via dei Servi: in tutto dieci appuntamenti, a cui si aggiungeranno gli incontri crossover di ’Dentro le note’ e le punteggiature musicali di fine luglio in Appennino.

Già l’apertura del festival (giovedì 17 aprile) sarà un evento, con la prima italiana del gran ritorno di Youssou N’Dour, "simbolo dell’identità resistente dei Paesi africani", dice Sisillo. Nel 1994 conquistò il mondo in ’7 seconds’ e ha saputo unire le sonorità delle danze mbalax del suo Senegal con le collaborazioni pop e rock: nel 2012 poi è stato nominato ministro della Cultura nel suo Paese d’origine.

Da poche settimane è tornato sulla scena internazionale con il nuovo album ’Eclairer le Monde’, e in concerto (con le Super Étoile de Dakar) unirà strumenti tradizionali africani con arrangiamenti contemporanei. È memoria e struggente nostalgia anche il fado, di cui Carminho (al secolo Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade) è interprete contemporanea. Sa unire l’amarezza tragica del canto portoghese con la dolcezza struggente della ‘saudade’ brasiliana: la ascolteremo il 6 maggio. Poi il 9 maggio Petra Magoni proporrà in prima assoluta il progetto ’En-chanter’, commissionato proprio dal festival: un viaggio fra i grandi compositori e chansonnier francesi, da Serge Gainsbourg a Jacques Brel, Boris Vian e Léo Ferré.

Il percorso di memoria proseguirà dal 13 luglio al Cortile del Melograno, dove verranno presentate due opere in miniatura, due intermezzi ispirati alla figura di Don Chisciotte, ’El retablio de maese Pedro’ di Manuel de Falla e il ’Don Chisciotte’ (o Don Chisciotto...) di Giovanni Battista Martini: protagonisti saranno giovani cantanti, accompagnati dall’Ensemble della Filarmonica del Comunale diretto dal maestro Hirofumi Yoshida, insieme alle marionette della storica Compagnia Carlo Colla di Milano, e la regia di Tony Contartese. La memoria del reportage che Oriana Fallaci condusse sulla condizione della donna negli anni ‘60 innerverà il reading ’Il sesso inutile’ che l’attrice Valeria Solarino, con le musiche di Maurizio Camardi e Francesca Ganassin, presenterà il 17 luglio. Mentre il 20 luglio gli Amarcord, band bolognese nata da un’idea di Igor Macchia, ci trasporteranno in atmosfere vagamente felliniane, fra jazz, dixieland e musiche balcaniche, e il 24 luglio il pianista Emanuele Arciuli ci offrirà una sorta di viaggio ‘on the road’ nella ’Deep America’, ritrovando le musiche dei nativi americani e le voci afroamericane. Da New York all’Arizona fino a una San Francisco che somiglia a Napoli.