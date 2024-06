L’Altro Suono tra mito e musica : "Tutta la forza delle donne etiopi"

La Bibbia racconta che la regina di Saba, quando venne a conoscenza della profonda saggezza di Salomone, re d’Israele, si mise in viaggio per andare a incontrarlo. Gli portò in dono oro, spezie, pietre preziose. Secondo la tradizione etiope, dall’amore fra Maqeda, la regina, e il re Salomone prese origine tutta la discendenza imperiale dell’Etiopia. Ed è proprio a queste radici e a tutte le grandi figure femminili della storia e della mitologia etiope che è dedicato il concerto del festival L’Altro Suono che stasera alle 21 al parco XXII aprile (con ingresso gratuito) aprirà il cartellone estivo del teatro Comunale di Modena.

Protagonista sarà l’Atse Tewodros Project, un collettivo di musicisti italiani ed etiopi nato da un’idea di Gabriella Ghermandi, scrittrice, cantante e performer, nata ad Addis Abeba, che da diversi anni abita a Bologna: del gruppo fanno parte anche Abu Gebre Keto che suona il washint, flauto di canna di fiume, strumento tradizionale etiope, Masale Legesse Muleta al kebero, un tamburo a mano conico, ed Endirs Hassen Ahmed al masinqo, il violino monocorde della storia etiope. "Il progetto – spiega Gabriella Ghermandi – è iniziato con un viaggio di ricerca monografica sulla musica femminile in varie zone d’Etiopia. Con il nostro album ‘Maqeda’ vogliamo appunto rendere omaggio alla grandezza delle donne etiopi, a partire già da Lucy, l’australopiteca trovata fossile ad Hadar".

Ci condurrà verso nuovi orizzonti e diverse prospettive musicali anche il secondo concerto che il Comunale organizzerà al parco XXII aprile, domenica alle 21. L’ensemble Ayom, una band multiculturale che riunisce Angola, Brasile, Grecia e Italia, guidata dalle melodie sinuose dell’affascinante cantante e percussionista Jabu Morales, proporrà il progetto "Sa.Li.Va.", un viaggio attraverso l’Atlantico, dal Brasile all’Angola e Capo Verde. Ayom è il ‘Signore della Musica’ che nella mitologia afro-brasiliana rappresenta la divinità che vive dentro il tamburo e ha insegnato agli esseri umani a fare musica e a cantare: nelle proposte del gruppo – viene spiegato – convivono tradizione e contaminazione, poesia ed energia, gioia e impegno sociale. Ce lo rivela anche l’acronimo "Sa.Li.Va" che riassume le tre anime presenti nella musica degli Ayom: "Sagrada", dunque sacra, "Libre", libera e "Valiente", quindi coraggiosa.