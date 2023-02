’L’Altro suono’, un Oscar in città

di Stefano Marchetti

"Sulle ali della preghiera" accoglieremo un premio Oscar, un eclettico esploratore di mondi lontani e le voci dei tenores sardi. Ma anche Moni Ovadia, sapiente interprete della spiritualità ebraica, e Alice con la ‘preghiera laica’ di Battiato. Da quasi trent’anni in viaggio fra nuovi orizzonti musicali, il festival L’Altro Suono del teatro Comunale di Modena propone sette appuntamenti ‘crossover’ che attingono a repertori di tutto il mondo. "Il festival porta a Modena la sonorità e la bellezza di culture diverse", fa notare il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Fondazione Teatro. "E ha la capacità di intrecciare pubblici diversi", aggiunge l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi. L’Altro Suono prenderà il via il 14 marzo con il compositore e direttore Tan Dun (Oscar 2001 per la colonna sonora de ’La tigre e il dragone’), alla guida della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, con un coro di 50 elementi e diversi solisti cinesi, in ’Un’Odissea classica’ fra Oriente e Occidente, ispirata al buddismo: un evento in prima mondiale che volerà poi al festival di Abu Dhabi. Venerdì 24 marzo un’altra prima, con ’About Birds’ del compositore e artista Yuval Avital e il Meitar Ensemble: a una partitura originale per quartetto d’archi si abbina un progetto multimediale che negli stessi giorni verrà presentato dalla Fondazione Modena Arti Visive, nel contesto di Modena Città Unesco per le media arts. "L’idea ha preso corpo durante il lockdown ed è divenuta anche una riflessione sull’isolamento", spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale.

Lunedì 3 aprile ascolteremo la profondità delle musiche vocali sarde, grazie al Cuncordu e Tenore de Orosei. E con la stessa emozione il 13 aprile ritroveremo i gioielli di Franco Battiato in ’Eri con me’, il concerto che Alice porta in tour con il pianista Carlo Guaitoli e la violoncellista Chiara Trentin. Il 7 maggio, poi, alla chiesa di San Carlo, Gabriel Garrido e l’Ensemble Elyma ci faranno riscoprire le musiche sacre scritte all’epoca delle ‘reducciones’, le missioni gesuitiche in Sud America (descritte anche nel film ‘The Mission’), rimaste come un esperimento religioso e culturale unico nella storia dell’umanità. ’Kavanàh’, ovvero ‘partecipazione’ al canto, sarà il fil rouge del recital di Moni Ovadia con il FontanaMix Ensemble, sulle tracce della spiritualità ebraica (12 maggio). E per chiudere, il 27 maggio alla Tenda, ’Babel Bach’ dove il poetry slam (un po’ rap, un po’ poesia) incontrerà le musiche del grande compositore. Simone Savogin, Josephine von Blueten Staub e Mehdi Krüger, notissimi ‘slammers’, saranno anche fra i protagonisti di ’Dentro le note’, in collaborazione con l’Università e il Centro stranieri. Due incontri nel Ridotto del teatro verranno dedicati ad approfondire la conoscenza di tradizioni e culture di persone di altri Paesi che vivono qui a Modena: il 15 aprile l’incontro con la comunità cilena, attraverso le parole di alcuni artisti, fra cui Alejandro Artega e Anfonso Varas, e il 6 maggio spazio alla comunità albanese, nelle parole di Ndue Lazri, giornalista e scrittore, Danaida Delaj, avvocata, Irma Kurti, poetessa e paroliera di canzoni, e Mario Sehtl, violinista e pianista.