L’Amatori 1945 Modena ospita il Pesaro. Pico impegnata domani a Correggio

Praticamente tutte in pista, le squadre modenesi di hockey, in entrambi i casi solo alle prime battute della fase di qualificazione di Coppa Italia: nelle otto ruote tradizionali, l’attenzione è puntata sul PalaRoller di Montale, dove alle 18 l’Amatori 1945 Modena riceve l’Amatori Pesaro, con l’obbligo di una vittoria larga per provare a rimanere ancora in corsa. Scutece, che ancora non può andare in panchina per problemi di tesseramento e sarà sostituito ancora da Davide Malagoli, dovrà fare a meno di Cunegatti, infortunatosi giovedì ad una caviglia.

In pista nell’altro girone la Pico Mirandola B di Moschetti, impegnata domani alle 18 a Correggio contro la seconda squadra locale. Prima di Coppa Italia anche nelle otto ruote in linea, con le due formazioni degli Scomed impegnate in gironi diversi, su piste diverse: inizia oggi la squadra A, impegna a Soragna (PR) in un triangolare che la vedrà impegna alle 16.30 con i Gufi Parma, ed alle 18.30 contro il Ferrara, la vera avversaria su cui fare la corsa. Domani esordio casalingo per la Scomed Senators, che alle 17 riceve un Empoli teoricamente più forte, ma che dovrà fare i conti con la voglia di ben figurare dei "vecchietti" gialloblù: in pista anche le formazioni giovanili, tra cui quella Junior femminile.

r.c.