L’Amatori affronta un Montecchio in piena corsa per i playoff

Terza partita casalinga in otto giorni per l’Amatori Modena, e terza opportunità di far punti per una squadra gialloblù con l’acqua alla gola, in una situazione di classifica impensabile a fine 2024: alle 18 al PalaRoller di Montale arriva il Montecchio Precalcino, avversaria scomoda, in piena corsa per i playoff, e tradizionalmente ostica per la squadra modenese, che ha perso nove dei quattordici precedenti.

A quattro9 giornate dalla fine però, per l’Amatori non c’è alternativa ad una vittoria anche striminzita, ma che garantisca quei tre punti che ormai sono indispensabili per Moncalieri e soci, obiettivo raggiungibile a patto che si evitino gli assurdi errori difensivi che stanno caratterizzando questo finale di stagione.

Con la Pico che riposa, si gioca in serie B, in un turno tutto domenicale, caratterizzato dal derby al PalaRoller di Montale tra le due seconde squadre modenesi, peraltro ampiamente ultime in classifica.

In pista anche l’hockey inline, con l’inizio del campionato di serie B, a cui gli Scomed Bomporto si sono qualificati con il terzo posto in C: l’esordio è dei più complicati, sulla pista di Camaiore dell’imbattuto Kraken, che punta alla A.

In pista anche le ragazze, che affrontano la lunga, ma tranquillissima trasferta a Trieste, sponda Edera, ultimissima in classifica, con sole tre reti segnate in undici gare: nessun dubbio sull’esito della gara, che manterrà le bomportesi al secondo posto in classifica.