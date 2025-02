L’Amatori centra la seconda vittoria contro Bassano

AMATORI MODENA 4 ROLLER BASSANO 2

AMATORI MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Vaccari M.; all.: Crudeli.

DYADENA ROLLER BASSANO: Cocco, Pelva, Tottene, Reniero, Geremia, Zen, Rigon, Biasin M., Cenci, Cecchetto; all.: De Gerone.

ARBITRO: Nicoletti S. (Castelgomberto/VI).

NOTE: Espulsi: Reniero (2 volte), De Pietri e Rigon per due minuti.

MARCATORI: 1° tempo nessuno; 2° tempo De Pietri al 2’08", Rigon al 2’35", De Pietri 8’54", Ehimi (TD) al 12’02", Tottene (TD) al 15’30", Ehimi al 24’24".

Seconda vittoria interna consecutiva per l’Amatori di Roberto Crudeli, che supera, più nettamente di quanto non dica il punteggio finale, un bel Roller Bassano: rispetto a Valdagno si sono visti dei netti miglioramenti nella circolazione della pallina, ma ancora gli svarioni difensivi sono costati qualche rischio in più del dovuto, ma l’importante era vincere, e così è stato. Questa sera si completa la giornata, e tocca alla Pico Mirandola, di scena a Montecchio Precalcino, dopo l’ennesima scoppola rimediata sabato a Breganze.