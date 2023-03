Lambrusco, 50 anni di Doc "Un traguardo importante, ma ora guardiamo al futuro"

È parte integrante della cultura, della storia e delle tradizioni emiliane, di cui racconta la natura allegra, conviviale e briosa. È il Lambrusco: un vino che, sotto un unico nome, racchiude un’ampia gamma di interpretazioni e denominazioni, alcune delle quali sono nate oltre 50 anni fa. Ed è proprio a questo importante traguardo raggiunto dalle più storiche Doc tutelate dal Consorzio Tutela Lambrusco che sarà dedicato l’evento in programma oggi al Museo Enzo Ferrari, luogo simbolo dell’estro, della maestria e del genio creativo del territorio, a fare da cornice all’appuntamento, realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e in collaborazione con Piacere Modena, la Fondazione Casa di Enzo Ferrari – Museo e con il supporto di Modena a Tavola. A ideare e realizzare i piatti serviti in occasione della serata saranno i tre chef Emilio Barbieri (Ristorante Anna), Stefano Corghi (Ristorante Il Luppolo e L’Uva e Osteria Santa Chiara) e Andrea Medici (Ristorante Osteria in Scandiano).

"Aver raggiunto e superato i 50 anni dal riconoscimento delle più storiche Doc del Lambrusco è un traguardo importante– commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco – Una storia che, prima di tutto, ci teniamo a celebrare insieme ai nostri produttori. Sono loro i principali protagonisti di questo percorso".

"Con lo sguardo siamo già proiettati ai prossimi 50 anni – continua Biondi – Se è importante celebrare i traguardi, lo è altrettanto restare al passo con i tempi e capire come comunicare al meglio e promuovere l’identità e le peculiarità dei nostri vini negli anni a venire, dialogando con un pubblico sempre più attento, informato ed esigente. Per farlo al meglio è essenziale un costante confronto tra generazioni. Per questo ci teniamo che i produttori più esperti così come le giovani leve possano avere spazio e voce nelle iniziative promozionali, lavorando fianco a fianco per rafforzare l’immagine del Lambrusco in Italia e nel mondo". A proposito di promozione, subito dopo l’appuntamento al Museo Enzo Ferrari andrà in scena la manifestazione di riferimento in Italia per vini e distillati, Vinitaly. In programma dal 2 al 5 aprile, questa vedrà la partecipazione del Consorzio Tutela Lambrusco insieme a quindici cantine, che esporranno all’interno del Padiglione 1, Stand B3-C3 di Verona.