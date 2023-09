"Lambrusco, alta qualità dell’uva"

Dopo un’annata complessa per la gestione del vigneto, a causa soprattutto delle bizzarrie del clima, anche nei territori delle denominazioni del Lambrusco è iniziata la vendemmia. A evidenziarlo è il Consorzio Tutela Lambrusco, che in ogni caso annuncia: "Le previsioni sulla qualità e sui volumi sono positive". Nello specifico, il Consorzio rileva: "A livello generale si è riscontrato un ritardo di due settimane nella maturazione delle uve rispetto al 2022, che ha riportato i tempi di raccolta alla normalità. I quantitativi previsti sembrano in linea con la vendemmia 2022. Nell’areale pedecollinare della provincia di Modena si segnala un aumento delle rese del Lambrusco Grasparossa rispetto all’annualità precedente, risultata scarsa a causa della forte siccità. Nella pianura modenese invece quest’anno è presumibile un leggero calo di Lambrusco Salamino. Ottime le aspettative per il Lambrusco di Sorbara. La qualità delle uve risulta buona: si otterranno vini particolarmente profumati, grazie alle escursioni termiche dell’ultimo periodo dell’annata agraria". Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco, commenta inoltre: "In questa prima fase possiamo dire che la quantità delle uve raccolte sembra non discostarsi troppo da quella dello scorso anno. In termini qualitativi, poi, la vendemmia 2023 sembra essere stata favorita in modo particolare dalle escursioni termiche tra il giorno e la notte registrate in questo ultimo periodo. Infine, anche la salubrità delle uve risulta complessivamente abbastanza buona. Questo risultato lo dobbiamo all’intervento tempestivo dei viticoltori, che si sono impegnati per contrastare le fitopatie che hanno talvolta colpito I vigneti".

m.ped.