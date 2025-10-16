Lambrusco, produzione giù: "Ci saranno meno bottiglie ma di qualità elevata"

L’annata 2025/26 del lambrusco? Ci saranno meno bottiglie – in campagna la produzione è stata una delle più scarse degli ultimi anni – ma la qualità sarà elevata. È questo, in estrema sintesi, quanto emerge dal bilancio tracciato dal Consorzio Tutela Lambrusco all’indomani della fine della vendemmia. "È stata un’annata precoce – conferma infatti il Consorzio - quella del lambrusco. Tra Modena e Reggio Emilia, si è cominciato a vendemmiare con un anticipo di circa due settimane rispetto alla media. Ed è così che, nella prima parte di ottobre, la raccolta può dirsi conclusa ed è già possibile trarre le prime conclusioni". Il presidente del Consorzio di tutela, Claudio Biondi, aggiunge: "L’andamento climatico particolare dei primi mesi dell’anno ha determinato una maturazione precoce delle uve. Inoltre, le forti escursioni termiche registrate sia nel periodo primaverile che nelle settimane precedenti la vendemmia hanno portato a una forte concentrazione degli aromi, che risultano quest’anno particolarmente spiccati con uve di qualità ottima. A livello di quantitativi, registriamo un calo medio di circa il 12%, con percentuali diverse a seconda della specifica varietà. Per varietà come il Lambrusco Grasparossa e il Lambrusco di Sorbara la contrazione dei volumi è decisamente più marcata".

Sulle cause della minore produzione, il Consorzio spiega: "I motivi del calo produttivo nelle province di Modena e Reggio Emilia, pari a -17% per le uve nel loro complesso e a -12% per le uve Lambrusco, sono principalmente riconducibili a due fattori. Da un lato la minore allegagione dovuta alla piovosità registrata nei mesi primaverili, dall’altro i picchi di temperatura dei mesi estivi, che hanno portato a grappoli dal peso medio inferiore rispetto agli anni precedenti".

A livello commerciale, sempre dal Consorzio spiegano: "La minore disponibilità di prodotto si inserisce in uno scenario globale contrassegnato da un calo dei consumi e da una congiuntura internazionale gravata da conflitti e tassazioni. Il tema dazi è senz’altro molto sentito. Il mercato Usa resta primario per il Lambrusco e assorbe ogni anno oltre 13 milioni di bottiglie tra Doc e Igt. Non è dunque realistico pensare di poterlo compensare in toto guardando ad altri mercati. È altresì vero che il Lambrusco è presente in oltre 90 Paesi e, tra questi, molti dei mercati emergenti sono decisamente interessanti. È recente un accordo commerciale per l’esportazione nei Paesi del Mercosur che riguarda anche il Lambrusco. L’Africa e l’India sono altre realtà che mostrano segnali incoraggianti, anche se qui siamo solo all’inizio".

m.ped.