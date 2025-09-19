Lambrusco protagonista alla Sagra dell’Uva

Domani e domenica, poi ancora dal 26 al 28 settembre, torna a Castelvetro di Modena la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. La 58esima edizione della manifestazione ha in programma degustazioni, enogastronomia, mercatini, street food e musica.

La rassegna, presentata ieri in Provincia, è ricca di appuntamenti che coinvolgeranno tutto il territorio comunale, dalle sue emergenze culturali alle botteghe, dagli agricoltori alle associazioni di volontariato. Cuore della manifestazione il "percorso degustazione lambrusco Grasparossa" allestito nel centro storico, dove 16 aziende vitivinicole del territorio, all’interno di chioschi in legno, saranno protagoniste delle degustazioni di lambrusco.

Federico Poppi, sindaco di Castelvetro, ha commentato: "La Sagra dell’Uva di Castelvetro è sempre un momento speciale per la nostra comunità, ma quest’anno lo sarà ancora di più grazie alle tante novità che arricchiranno la manifestazione, rendendola ancora più coinvolgente e capace di unire tradizione e innovazione, come, ad esempio, la serata in più del venerdì 26 settembre, i Carri di Bacco in entrambe le domeniche o le live band locali nei sabato sera della sagra". Tra gli eventi si segnala domani e domenica ’strade di vino e di unione’, iniziativa inserita nella rassegna nazionale ’Le

Notti del Vino’ promossa dall’Associazione Città del Vino: due itinerari a piedi pensati per immergersi nella natura, nel paesaggio e nella cultura del vino . Guidati dagli autori del cammino stesso, i partecipanti attraverseranno vigneti, strade di campagna e piccoli oratori, fino a scoprire le radici della civiltà contadina locale presso il Museo Rosso Graspa La ’sagra di una volta’, con immagini storiche di 50 anni di sagra, coinvolgerà tutto il paese e si potrà ammirare più da vicino e nel dettaglio nello spazio civico Pake.

m.ped.