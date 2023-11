Lamentele relative al cimitero di Disvetro: "Area per dispersioni ceneri, manca discrezione"

Lamentele relative al cimitero di Disvetro, in particolare sull’area designata per le dispersioni ceneri "che dovrebbe essere libera da ’altarini’ o fiori di sorta, in realtà è occupata – dice una cittadina –. Sono ormai tre anni che mi rivolgo al Comune per richiedere la rimozione di queste personalizzazioni. Le ceneri dei miei genitori sono disperse lì e vorrei per loro la discrezione che meritano". Pronta la risposta della sindaca Lisa Luppi: "Ho incontrato la famiglia qualche mese fa e ci siamo subito attivati chiedendo la possibilità alla ditta che gestisce l’appalto di porre un supporto per permettere ai parenti che lo desiderano di mettere sopra un fiore, una candela o comunque un ricordo.

Ci prendiamo l’impegno – afferma la sindaca Lisa Luppi – ovviamente tenendo presente i tempi legati alla burocrazia, apponendo anche un nuovo cartello (che è stato tolto) per evitare calpestamenti. Cercheremo di sollecitare affinchè le attività vengano svolte in tempi certi e celeri".