L’amicizia con Vasco: "Vedo in lui il mio erede"

"Ho sempre visto Vasco Rossi come l’unico mio erede possibile. Lui è quello che sarei io se fossi nato vent’anni dopo". C’è un altro elemento che lega Gino Paoli a Modena e all’Emilia: il suo rapporto di amicizia e stima con Vasco Rossi, originario di Zocca. "Il linguaggio è diverso – prosegue Paoli – ma lo spirito è lo stesso, perché lui interpreta la gioventù di oggi come io interpretavo quella di ieri. Anzi, per essere più preciso, Vasco interpreta i ‘balordi’ di oggi come io interpretato i ‘balordi’ di ieri. E anche il rapporto diretto con il pubblico si assomiglia con l’evitabile distinguo degli spazi, nel senso che lui predilige gli stadi, le grandi aree da decine di migliaia di persone, che invece a me hanno sempre messo un po’ paura e le ho affrontate solo quando mi hanno costretto. Non mi piace avere un pubblico che non vedo, una massa di gente esagerata, ho sempre preferito locali che ero sicuro di riempire e che potevo abbracciare con lo sguardo, tenere tutto sotto controllo".

Vasco Rossi è presente anche in una canzone di Paoli: la chiusa di ‘Quattro amici’ è infatti affidata a Vasco che canta il ritornello di ‘Vita Spericolata’. "Avevo interrotto la registrazione del brano per andare a ritirare un premio a Venezia e nel frattempo Silvio Berlusconi mi aveva invitato a un evento a Roma, e mi aveva mandato a prendere da un aereo privato. Su quel volo c’era anche Vasco: ci mettiamo a chiacchierare, gli racconto di ‘Quattro amici’, della corsa che stiamo facendo per terminarlo e gli dico: ‘Sai che mi piacerebbe che finissi tu il pezzo? Sarebbe come un passaggio di testimone’. Due giorni dopo quell’idea nata per caso in aereo, Vasco è venuto in sala di incisione e l’abbiamo fatto". m.s.c.