L’amministrazione ha aderito alla Carta Etica dello sport

La Giunta ha deliberato l’adesione del Comune alla ‘Carta Etica dello Sport’ della Regione Emilia Romagna, che riconosce l’attività sportiva, in ogni sua forma espressiva, come uno strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico. La ‘Carta Etica dello Sport’ si compone di 14 articoli che riguardano atleti, educatori, enti pubblici e società sportive, dando corpo ad un codice di comportamento rivolto a tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla promozione e alla diffusione dell’educazione fisica, dell’attività motoria e dello sport sul territorio emiliano-romagnolo. Promulgando la ‘Carta’, la Regione s’impegna a prevedere premialità nei propri bandi di concessione di contributi per coloro che avranno aderito.

"L’adesione alla ‘Carta Etica dello Sport’ – commenta Andrea Artioli (nella foto) assessore allo Sport - è uno degli obiettivi di mandato, contenuto nel documento programmatico, cui tengo in modo particolare, perché l’attività sportiva, oltre ad essere salutare per il corpo, è strumento funzionale alla promozione di stili di vita sani e modelli di cittadinanza virtuosi". Soddisfazione espressa anche da Nilo Diacci, presidente della Consulta Sport : "La differenza la si fa sui campi e sugli spalti. Occorre attenzione da parte dei presidenti e degli operatori che sono a contatto con gli atleti e le loro famiglie e che sono i primi chiamati ad assumersi una grande responsabilità per dare l’esempio nonché per captare i sintomi di devianza dallo spirito sportivo sano, che questa Carta etica oggi mette nero su bianco".