L’amore di una mamma, la forza di una guerriera Giovanna nel suo libro dà voce alla figlia uccisa

Una mamma guerriera. A questa immagine ci fa pensare Giovanna Ferrari, ex docente del nostro Istituto, mentre ci racconta la storia di sua figlia Giulia, uccisa dal marito l’11 febbraio del 2009, appena trentenne.

Nel libro Per non dargliela vinta, Giovanna narra la storia di una figlia – e di una donna – uccisa due volte.

Prima dal marito, poi dalle istituzioni, "che con la bocca farcita di cultura patriarcale, invece di difendere la vittima reale, ne infangano la memoria, sfiorando la giustificazione di un assassinio.

Così l’omicida assume il ruolo del povero vinto, se non quasi dell’eroe costretto a salvaguardare la propria virilità".

Ma Giovanna, col suo immenso amore di madre, difende Giulia e la verità.

Le dà voce, raccontandone la storia.

Così le voci di Giovanna e di Giulia si uniscono in un grido che si eleva in nome di tutte quelle donne che voce non hanno, umiliate, ogni giorno, da uomini incapaci di amare se non sé stessi.

Classe III A

IC Berti Prignano