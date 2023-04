"L’amore italiano per le Faroer" Contri conquista il Nord Atlantico

Con ‘La storia d’amore di un Italiano per le isole Faroer’, il prof. Gianfranco Contri di Riolunato ha l’onore della copertina di una delle principali riviste del Nord Atlantico, tra Inghilterra e Islanda. Un riconoscimento per il suo attaccamento a queste isole dove visse per diversi anni lavorando presso la locale Università prima di fare rientro a Riolunato e pubblicando nel 2004 il primo dizionario italiano-faroese. All’interno della rivista un lungo articolo con immagini di Riolunato, dal titolo" Gianfranco Contri: la storia d’amore di un Italiano per le isole Faroer". Scrive la giornalista ‘di solito Lui è di poche parole ma quando parla delle Faroer non smette mai di parlare...’ E a proposito del dizionario Italiano - Faroese scrive: ‘Questa è stata una grande impresa che un uomo ha compiuto per la sua terra.’ Dal suo rientro in Italia il professor Contri continua a tenere stretti rapporti con la comunità faroese, con diverse delegazioni che hanno preso il volo verso le isole scandinave per vederle da vicino e viceversa. ‘Già all’epoca del primo viaggio -racconta- mi innamorai di questo posto da favola, abitato da solo 50mila abitanti e volli addentrarmi appieno nella cultura e nella lingua locale. Portare miei concittadini alle Faroer è un onore oltre che, ovviamente, un piacere. Così pure quando delegazioni e artisti faroesi vengono a Riolunato’. Fu proprio grazie a questi scambi culturali che Modena ospitò l’incontro tra la nazionale italiana e quella faroerese valida per gli Europei 2008 ed altre importanti iniziative di gemellaggio. Già nel 2007, in occasione di un’altra partita fra l’Italia e la nazionale locale, Riolunato si fece promotore di un viaggio nel Nord Atlantico per rafforzare rapporti e amicizie. "Queste visite alle Faroer –dice Contri- fanno conoscere una terra diversa e affascinante, promuovono l’incontro e la reciproca conoscenza fra culture e lingue diverse, ci danno visione diretta delle strutture scolastiche, sportive e sociali di quella terra per compararle con le nostre, promuovendo nel contempo la conoscenza della ricca cultura del nostro Paese e in particolare quella popolare appenninica." La sindaca di Riolunato Daniela Contri ha sottolineato quanto "storicamente Riolunato si sia aperto alle culture straniere.

g.p.