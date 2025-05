"Lampade votive spente nel cimitero di Piumazzo"

Botta e risposta sulle condizioni in cui versa il cimitero di Piumazzo tra il Gruppo Lega di Castelfranco e il Comune. Lodovica Boni, rappresentante della Lega, denuncia: "Da diversi mesi, ormai, i cittadini di Piumazzo stanno segnalando in tutti i modi possibili, agli uffici preposti dell’amministrazione comunale il mancato funzionamento delle lampade votive su circa una trentina di tombe disposte tutte sulla stessa parte del cimitero locale. Pagare per una lampada votiva significa assicurarsi che essa rimanga accesa sempre anche durante le ore notturne. Rappresenta un gesto di affetto nei confronti dei cari defunti. Quindi risulta intollerabile che nonostante i regolari pagamenti, non si abbia l’erogazione del servizio luce sulle tombe".

Dall’altra parte Fabio Berselli, assessore ai Lavori pubblici, replica: "Le accuse della Lega Nord sono gravi e false. Il problema segnalato riguarda un guasto tecnico a una porzione dell’impianto elettrico del cimitero, già oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione. Si tratta di un intervento complesso, che richiede tempi tecnici di progettazione e messa in sicurezza, ma per il quale è già in corso un percorso di risoluzione concreta. Per questo motivo, e contrariamente a quanto affermato dalla Lega, le utenze interessate dal disservizio non stanno pagando alcuna quota dallo scorso ottobre, e non pagheranno fino al ripristino del servizio. Parlare dunque di cittadini ’costretti a pagare per un servizio non erogato’ è semplicemente falso e fuorviante, oltre che diffamatorio. Stupisce che un problema reale, affrontato con serietà e trasparenza dagli uffici competenti, venga utilizzato per strumentalizzazioni politiche e per diffondere informazioni non veritiere".

m.ped.