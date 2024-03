Lanciano sassi alle abitazioni e aggrediscono un residente

Quanto è accaduto è ancora tutto da chiarire ma, sicuramente, la vicenda ha destato un certo allarme nella zona. Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri per capire quanto accaduto intorno alle 21 di domenica sera a Campogalliano, nei pressi delle scuole. Tutto sarebbe iniziato con alcuni comportamenti poco ‘civili’ di un gruppo di ragazzini noto in paese per alcuni episodi di vandalismi e non solo, richiamati dai residenti a seguito del lancio di sassi vicini alle automobili parcheggiate. Il gruppo – secondo testimoni – si trovava nella zona delle scuole chiusa da un cancello e quindi ‘inibita’ al passaggio. Provocando un certo frastuono, quindi, uno dei residenti si sarebbe affacciato alla finestra, nel tentativo di farli smettere e chiedendo loro di allontanarsi. I ragazzi avrebbero iniziato ad offenderlo e a scagliare sassi all’interno della sua abitazione e il residente avrebbe reagito ‘richiamando’ i giovanissimi per il comportamento certo non consono. A quel punto il gruppo se ne sarebbe andato ma, poco dopo, sempre secondo i testimoni a distanza di dieci minuti la compagnia, composta da minorenni e maggiorenni si sarebbe ripresentata. O meglio, sarebbero tornati indietro due dei ragazzini insieme al padre di uno dei due e ad un altro parente. A quel punto la situazione si sarebbe scaldata per poi degenerare: gli adulti avrebbero chiesto ai residenti chi di loro avesse alzato la voce nei confronti dei ragazzini. La lite si sarebbe spostata quindi all’interno del cortile di proprietà di uno dei residenti che, in base ad alcune testimonianze, sarebbe stato aggredito dai due adulti ma anche dal ragazzino. Il padre e il fratello del giovane aggredito sarebbero a quel punto accorsi in suo aiuto e, subito dopo, sono arrivati sul posto i carabinieri insieme ai sanitari del 118. Gli operatori hanno sottoposto ad accertamenti uno dei ragazzini mentre il giovane, ferito si è recato al pronto soccorso di Baggiovara, da cui è uscito con una prognosi di alcune decine di giorni a seguito delle lesioni riportate nell’aggressione. Ora gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.