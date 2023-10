Landing Advance è il nuovo salvavita

Non si arresta la ricerca di dispositivi salvavita di Eurosets, l’azienda di Medolla che è già pronta a lanciare sul mercato un nuovo prodotto, Landing Advance. Si tratta un sistema completo, intuitivo e versatile dedicato al monitoraggio di 22 parametri vitali del paziente durante gli interventi di cardiochirurgia a cuore aperto effettuati con l’ausilio della circolazione extra corporea (CEC) oppure durante i trattamenti ECMO in terapia intensiva per supportare meccanicamente le funzioni del cuore o del polmone. "La nostra mission è introdurre innovazioni rispetto alle terapie tradizionali – spiega Antonio Petralia, amministratore delegato e vicepresidente di Eurosets –. Landing Advance è, dunque, pienamente in linea con questa nostra visione".

a. g.