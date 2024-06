L’anfiteatro si rifà il look. Ecco il campo multisport

È stato riaperto e riconsegnato ai modenesi l’anfiteatro al parco XXII Aprile dopo l’intervento di rinnovo di pavimentazioni, aiuole, sedute e gradinate, oltre che del percorso interno al parco sull’asse nord-sud, adiacente al lagocanale, compreso tra via Attiraglio e l’anfiteatro, per un valore di 370 mila euro. E ora questo pezzo di città offre un nuovo campo multisport, cioè adatto alla pratica di diverse discipline e manifestazioni, oltre che un punto di aggregazione giovanile. L’intervento, così come gli altri tre già completati al parco XXII Aprile relativi alla realizzazione di un biomarket all’aperto, all’adeguamento illuminotecnico e al potenziamento della videosorveglianza a integrazione del sistema cittadino, che ha interessato anche tutta la zona circostante, è stato finanziato con risorse assegnate dal Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare nell’ambito del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza), sviluppato dal Comune con il programma Next Generation Modena. Nel dettaglio, nelle strutture dell’anfiteatro, delle aiuole e delle sedute in calcestruzzo armato, realizzate circa 40 anni fa, sono state demolite le parti ammalorate, effettuato un lavoro di idropulizia e applicate sostanze che inibiscono l’ossidazione dei ferri, per poi ricostruire e ripristinare le parti demolite, impermeabilizzando e proteggendo con malta le superfici. Il campo da basket al centro dell’anfiteatro è stato rinnovato e migliorato: il nuovo campo è più ampio rispetto al precedente e conta una dimensione totale di 30x18 regolamentare e potrà quindi essere utilizzato per manifestazioni sportive, oltre che per diverse discipline: pallavolo, calcetto, basket. Il tappetino in gomma colata in opera assicura resistenza agli agenti atmosferici ed elevata durabilità, mentre la pavimentazione antitrauma tra il campo sportivo e le gradonate migliora la sicurezza dell’intera infrastruttura. Infine, sono stati migliorati l’accesso al campetto e la visione, grazie all’inserimento di una rampa di accesso alle gradonate per l’abbattimento delle barriere architettoniche.