L’anima celtica. L’Appennino riscopre le sue antiche origini

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
19 ago 2025
STEFANO MARCHETTI
Cronaca
A San Cesario viaggio di Arcipelaghi sonori alla ricerca delle radici. Stasera folk irlandese con gli Ar an Talamh, domani Viulan e Trio Ciocaia. .

Ci sono fili meravigliosi e talvolta misteriosi che attraversano la storia delle nostre terre. Fili che si perdono quasi nella leggenda, come quelli che legano la presenza dei Celti all’Appennino modenese: attorno al IV secolo a.C. – sottolineano diversi storici – popolazioni celtiche vissero nell’attuale Frignano, e lasciarono alcuni ‘segni’ visibili ancora oggi, come le ‘capanne’, edifici in sasso e malta, a pianta rettangolare che si possono ammirare per esempio a Doccia di Fiumalbo. Le chiamano appunto le ‘capanne celtiche’.

Ma sono soprattutto i fili culturali che ancora oggi fanno riafforare ataviche relazioni fra i popoli, echi di ritmi, di musiche, di atmosfere. Ed è proprio su questi legami che si fonda l’idea del festival "Arcipelaghi sonori" che vivrà gli appuntamenti clou stasera e domani, sempre alle 21, a Villa Boschetti di San Cesario sul Panaro, con ingresso gratuito. Questa 22ª edizione sarà dedicata in modo speciale a Francesco Benozzo, ricercatore, studioso e musicista, specialista nell’arpa celtica, che del festival fu l’ideatore e il primo ‘motore’.

"Arcipelaghi Sonori – fanno notare gli organizzatori – non è semplicemente un festival di musica etnica o folk, ma da oltre vent’anni è un momento di riflessione sulla cultura popolare in generale e sull’apporto che le popolazioni hanno e danno alla musica".

Stasera alle 21 saranno alla ribalta gli Ar an Talamh, un quartetto italiano che si è affermato come punto di riferimento per il folk e la musica irlandese, fra ballate vocali e set strumentali. Uniscono linguaggi di diverse tradizioni, da quella scozzese a quella bretone: sono stati l’unico gruppo italiano selezionato per il prestigioso showcase "Your roots are showing 2025" a Killarney, Irlanda.

Domani sera invece viaggeremo verso i suoni dell’Appennino emiliano, insieme ai Viulan e al Trio Ciocaia (nella foto). Nati già negli anni ‘60, i Viulan si sono sempre dedicati al recupero del canto popolare del Frignano. Il Trio Ciocaia è specialista nella tutela della piva, la cornamusa dell’Appennino emiliano: il suo progetto si basa sui repertori orali e sugli antichi strumenti conservati al Museo Guatelli di Ozzano Taro (Parma), con le ricostruzioni del liutaio Ferdinando Gatti.

