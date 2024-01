L’anima emiliana di Gino Paoli : "In questa città mi sento a casa. Qui c’è un mare di gentilezza"

Entrare nella casa modenese di Gino Paoli è un po’ come entrare nella sua anima. Del ‘padre’ dei cantautori italiani tanto si è scritto e raccontato, tanto si percepisce dalle sue canzoni. Ma, varcando la soglia del suo focolare domestico, ci si sente proiettati in una dimensione intimistica, dove ogni singolo particolare parla di lui. "E pensare che da giovane dormivo in una vecchia soffitta"... Ora di spazio per i cimeli di una carriera infinita ne ha molto di più, tra la dimora genovese – città dove è cresciuto – e la casa di famiglia a Modena, alla quale è legato dagli affetti. La moglie Paola, modenese, ci apre la porta con un sorriso caloroso; il camino accesso, il pianoforte, alle pareti moltissime foto di lei e il marito e di Paoli con i figli. Ci sono anche i suoi bozzetti dei corpi di donna. Sulle scale, un gatto nero in ceramica. I grandi amori, i temi portanti della sua esistenza, tutto tra queste mura parla di lui. Gino Paoli, pantaloni e maglione blu, è seduto sul divano. La stretta di mano è decisa: la ‘leggenda’ racconta di una certa sua…ritrosia verso i giornalisti. Ma la spontaneità e l’assoluta naturalezza con cui ci accoglie depongono per il contrario. Anzi, ride sincero quando le tematiche assumono una piega simpatica. Paoli parla guardandoti dritto negli occhi, con i suoi di un azzurro cielo che racchiudono un mondo di vissuto e di emozioni. Oggi pomeriggio sul palco del BPER Banca Forum Monzani, alle 17.30, presenterà la sua autobiografia ‘Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni’ (Bompiani), in cui si racconta all’amico Daniele Bresciani con schiettezza, ripercorrendo le tappe importanti della sua vita. E proprio parlando di Modena inizia quella che più che un’intervista è una lunga e bella (e indimenticabile) chiacchierata: ‘Gente di Modena’ è anche il titolo di uno dei capitoli del suo libro. "Cosa mi ha portato a Modena e cosa mi lega a Modena? Lei!" afferma indicando la moglie Paola che è seduta sul divano e che sorride amorevolmente. "La famiglia è tutta modenese, da mia suocera a mio figlio, nato qui. Sono molto coinvolto da questa città, che è meravigliosa: a Genova non ti guarda nessuno, non ti vede nessuno, mentre a Modena le persone sono splendide, gentili. Trovo che la vostra calata, che guizza sulle vocali e lucida le consonanti, sia musicale in tutto. Qui ti guardano e sorridono. Una volta – ricorda sempre coinvolgendo la moglie Paola – una signora anziana in un bar ci ha visti per mano e ci ha detto ‘Ma come siete belli, venite che vi offro un caffè! A Genova? Non accadrebbe mai, hanno sempre il muso, lo sguardo basso quando li incontri per strada". "A Modena ti senti a casa, io qui esco, vado dagli amici: volevo anche venirci a vivere, certo mi sarebbe mancato il mare ma avrei trovato un mare di gentilezza. Ho preso l’appartamento, l’ho arredato, poi mia suocera ha detto che per il clima lei preferiva vari mesi all’anno stare a Genova e tutta la famiglia è stata d’accordo con lei. E così siamo rimasti a Nervi...".

L’atmosfera è familiare, la signora Paola porta sul tavolino un vassoio con l’acqua. Paoli si mette al pianoforte, suona ‘Senza fine’, ed è magia vedere la sue mani che danno vita a uno dei capolavori musicali. Nel suo libro racconta senza filtri la sua vita dall’infanzia ad oggi, dagli episodi più noti alle cronache, come i grandi amori e il tentato suicidio quando si è sparato al cuore, a quelli più personali, come la guerra, il senso di solitudine dopo la morte dei grandi amici, i rimorsi e la rottura con Luigi Tenco. E ancora, i rapporti con i colleghi cantautori, De Andrè, Lauzi, Dalla, Jannacci e gli altri. Il nonno Gino, il suo eroe, "che ha pianto solo una volta nella sua vita, ossia quando sono nato io perché sapeva ci sarebbe stato un altro ‘Gino Paoli’". Spazio poi agli episodi che gli hanno fatto capire che la sua strada era quella della musica.

"Io volevo fare il pittore – racconta –. Anzi, in realtà io non ho mai voluto niente, non ho mai cercato di fare qualcosa: mi è capitato tutto. Non ho mai cercato la vita, mi è successa. Come non ho mai corteggiato una donna: sono sempre state loro a venirmi a cercare. E sono stato fortunato, lo so!

Ma non ho mai cercato a tutti i costi il successo, o avere gli amori che ho avuto e che ancora ho. Deve essere per la mia pigrizia: sono un pigro mostruoso (ride, ndr). Aspetto: sono entrato nel mio novantesimo anno di età e sono ancora qui, che aspetto. E la vita, ammetto, non smette mai di sorprendermi".