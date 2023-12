L’animo nordico di Grieg, pittore in musica

Alcuni critici hanno definito Edvard Grieg come un pittore, un acquarellista capace di tratteggiare, con qualche pennellata, un paesaggio o lo stato d’animo di un personaggio. E c’è anche il suo animo nordico nel celeberrimo "Concerto in la minore op. 16" che sarà il gioiello del nuovo appuntamento con la Filarmonica del Comunale di Modena, diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, domani alle 20.30 al teatro Pavarotti Freni. Solista al pianoforte, per l’incantevole brano, sarà il pianista franco canadese Louis Lortie. L’orchestra eseguirà poi anche un’altra composizione altrettanto famosa, i "Quadri di un’esposizione" di Modest Musorgskij nella versione orchestrale di Maurice Ravel. Sulle note di questi capolavori, si assisterà a un affresco di pitture in musica, una galleria d’arte e di emozioni.

Il concerto segna il ritorno della Filarmonica del Comunale che, a un anno e mezzo dalla sua creazione, ha già all’attivo importanti collaborazioni con artisti di fama mondiale: ricordiamo, per esempio, l’esecuzione di "Buddha Passion" con il premio Oscar Tan Dun, anche in tournée ad Abu Dhabi, mentre in Giappone è stato eseguito "Il Trovatore" di Verdi presso il tempo Horyuji di Nara, patrimonio mondiale Unesco. Il maestro Yoshida, direttore musicale della Filarmonica, condurrà anche il Concerto di Capodanno che proprio il 1° gennaio al Comunale aprirà gioiosamente il 2024 in musica.

Di speciale prestigio è anche il solista del concerto: richiesto in cinque continenti, Louis Lortie ha instaurato collaborazioni di lungo corso con orchestre quali la Bbc Symphony e la Philharmonic Orchestra, la Filarmonica di Dresda o la Philadelphia Orchestra. Artista prolifico anche nelle incisioni, la sua trentennale collaborazione con Chandos Records ha dato luogo a un catalogo di più di 45 album, spaziando in un repertorio che va da Mozart a Stravinsky.

s. m.