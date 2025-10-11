L’anniversario del Carlino. Quattro figurine speciali per collezionare la storia

Modena è la capitale mondiale della figurina grazie all’intuizione della famiglia Panini che, partendo da un’edicola in corso Duomo, ha creato un’azienda che da decenni fa sognare grandi e bambini. E lo sottolinea la presenza di un museo unico al mondo che della figurina racconta la storia fin dalle origini.

Per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino, quindi, si è scelto di realizzare – grazie a Fondazione Ago – una serie di figurine che riproducono prime pagine storiche, a partire da quella del 21 marzo 1885, il primo numero del giornale, già distribuita lunedì scorso a coloro che hanno partecipato all’evento al teatro della Fondazione Collegio San Carlo. "Insieme alle altre quattro figurine in uscita domenica, con altrettante prime pagine legate a eventi che hanno segnato la storia di Modena, rappresentano un omaggio alla memoria collettiva – spiega la presidente di Fondazione Ago Donatella Pieri – un modo originale per unire la storia dell’informazione locale e quella della figurina". Il prossimo anno anche il Museo della Figurina festeggia un anniversario: i suoi 20 anni.

Sono in programma diverse iniziative (anche un nuovo gioco legato alle ’fifi’), ma il vero regalo si sta progettando per il futuro. "Entro il 2026, infatti, si restituiranno alla città – annuncia Pieri – i primi spazi del complesso dell’ex Sant’Agostino, con l’intervento di recupero e riqualificazione curato da Fondazione di Modena, ma si sta già progettando il nuovo Museo della Figurina il cui trasferimento ad Ago è previsto nel 2029".