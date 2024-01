L’anno giudiziario: "In aumento furti, aggressioni violente e atti persecutori"

Crescono in modo esponenziale i reati predatori nella nostra città, soprattutto le rapine commesse in strada, ma anche i furti ai danni dei commercianti e gli scippi; reati spesso commessi da clandestini. Preoccupante, poi, l’escalation di reati da ’codice rosso’, in particolare i maltrattamenti in famiglia. E’ quanto emerso ieri nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. In apertura la relazione del procuratore generale Paolo Fortuna e dell’avvocato generale Ciro Cascone ha messo in luce anche come la criminalità minorile in tutta l’Emilia Romagna rappresenti un fenomeno di "persistente gravità" con un aumento di reati commessi da minorenni riuniti in gruppi. Ciò nonostante, per la Procura generale di Bologna, non si può parlare di ‘baby gang’, mancando gli aspetti del legame stabile con un territorio, la presenza di elementi fissi o di leader e della programmazione delittuosa. Secondo la procura generale, l’andamento della criminalità minorile "riflette le condizioni di vita dei giovani, passati dal pregresso periodo di clausura (anni 2020 - 2021) all’incontrollabile formazione di vari assembramenti in piazze, centri commerciali e altri luoghi di ritrovo, nei quali spesso si sviluppano aggressioni o comunque azioni di disturbo e di allarme sociale".

In questo contesto crescono i reati commessi da minori di 14 anni, una piaga della nostra città. Ieri il procuratore capo di Modena Luca Masini, nella relazione relativa alla nostra città ha segnalato poi il preoccupante insediamento di spacciatori di sostanze stupefacenti in noti quartieri degradati della città e l’allarmante numero dei reati da ’codice rosso’ (donne vittime), con una crescita percentuale del 32 per cento soprattutto in riferimento ai maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni volontarie aggravate. Il procuratore ha fatto presente come risulti in crescita il numero delle denunce sporte da ragazze e giovani donne prevalentemente figlie di genitori con nazionalità di origine indiana e pakistana, nei confronti di genitori e fratelli per condotte di maltrattamenti in famiglia, costituite per lo più da minacce, percosse, limitazioni nella libertà sia di movimento, nell’uso dei social, nelle frequentazioni extrafamiliari con coetanei e compagni di studi.

Per quanto riguarda gli omicidi, il procuratore capo ha citato ovviamente il terribile delitto di Alice Neri ma anche, tra gli altri quello di Alessandro Gozzoli.

La procura generale ha poi sottolineato come nel territorio regionale si registri una presenza criminale e mafiosa di lunga data e non sono mancati cenni alle plurime indagini nei confronti di consorterie criminali nigeriane anche sul territorio modenese.

Inoltre, emergono segnalazioni per i furbetti del credito edilizio che hanno approfittato, senza averne diritto, delle agevolazioni post-Covid. Per quanto riguarda i ‘tempi della giustizia’ e il ‘lavoro arretrato’, se si guarda al registro delle notizie di reato a carico di noti, la pendenza al 30 giugno 2023 si è ridotta complessivamente del 46% rispetto all’anno precedente, passando da 32.899 a 17.431 procedimenti. Modena fa segnare il risultato migliore in regione. Il registro dei reati commessi da ignoti, invece, a livello generale risulta in sofferenza in quanto la pendenza nel citato periodo è aumentata del 18,3% con Modena che schizza a +285,8%. Complessivamente la durata media di un procedimento al Gip è pari a 246 giorni, quindi otto mesi e Modena risulta sopra la media con 436 giorni: 1 anno e 2 mesi. Altri dati anomali per la nostra città riguardano la durata delle sentenze di ’non luogo a procedere’: Modena è la sede con durata maggiore. Complessivamente la durata media di un procedimento a dibattimento è 643 giorni.