L’annuncio di Elio e le Storie Tese: "A Carpi il prossimo Concertozzo"

Sarà Carpi, nella sua grande piazza Martiri, a ospitare il prossimo 2 luglio ‘Il Ritorno del Concertozzo’, con il concerto di Elio e Le Storie Tese, con la presenza del Trio Medusa, che sarà trasmesso in diretta su Radio Deejay. Visto il successo del concerto dell’anno scorso, "a grande richiesta del pubblico e con un’irrefrenabile voglia di tornare sul palco, Elio e Le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi (organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985, il cui acronimo indica ‘cooperazione e sviluppo’, ndr) annunciano la seconda edizione di quella festa": da ieri sono aperte le prevendite su Ticketone.it (www.ticketone.itartistelio-storie-tese). "È un onore che Elio e Le Storie Tese, il Trio Medusa e Radio Dj abbiano scelto Carpi per il loro progetto – commenta il sindaco Alberto Bellelli –. Sapremo accogliere con calore non solo gli artisti, ma anche i tanti spettatori che scopriranno la bellezza e l’ospitalità della nostra città".

Parte del ricavato verrà devoluto sempre a Cesvi per sostenere ‘Case del Sorriso’, un programma dedicato a bambini e giovani donne in situazione di emarginazione e disagio, finalizzato alla promozione e realizzazione dei loro diritti fondamentali. La prima edizione del ‘Concertozzo’ lo scorso anno, andata sold out in pochi giorni dall’apertura delle prevendite, era stata una grande festa imprevedibile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e Le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi del Trio Medusa, ospiti come Nico Acampora, ideatore e gestore di PizzAut, dove lavorano ragazzi con disturbi dello spettro autistico, le incursioni di Marco Mangoni e Rocco Tanica e le esibizioni di band emergenti indipendenti e meritevoli. L’evento aveva raccolto 100mila euro devoluti a Cesvi per completare la ristrutturazione della scuola materna Arcobaleno di Bucha danneggiata dai bombardamenti e dall’occupazione dei soldati russi. La prima edizione del ‘Concertozzo’ ha permesso di regalare a 300 bambinie ucraini che sono tornati a frequentare la scuola, momenti di quotidiana normalità nonostante la guerra sia ancora in corso. Per dare più visibilità alle band emergenti, il ‘Concertozzo’ sarà anticipato il 1° luglio dal ‘Concertozzino’, una serata in piazzale Re Astolfo a Carpi dove si esibiranno artisti selezionati da Elio e le Storie Tese (ingresso libero). Alcune di queste band, suoneranno anche il 2 luglio in apertura del concerto. "Abbiamo deciso – spiega Elio – di tornare di nuovo tutti insieme sul palco, perché sul palco si sta bene, e anche perché con il Ritorno del Concertozzo possiamo puntare i riflettori sulle band emergenti che ci piacciono".

Maria Silvia Cabri