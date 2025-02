L’antico documento è un gioco. Grazie all’idea dell’artista Miele

Oggi alle 16.30, nella sala delle Vedute dell’Archivio di Stato in corso Cavour 21, verrà presentato il gioco d’artista ’Hydra’, realizzato da Yari Miele a partire da un prezioso documento del 1664, nel quale viene rappresentato un cielo stellato punteggiato di comete. "Il gioco – spiegano i responsabili dell’Archivio, diretto da Lorenza Iannacci – è parte integrante di un progetto di welfare culturale che utilizza i documenti d’archivio come risorsa per stimolare narrazioni condivise, memoria, esercizio cognitivo, emozioni". La costellazione Hydra ricorda un serpente ed è visibile fra marzo e aprile: qui diventa il piano di gioco su cui si svolge la partita, con la partenza dalla coda e l’arrivo in corrispondenza della sua testa. Il percorso delle pedine un viaggio tra le stelle, reso palpabile anche dal tessuto dorato del piano.

