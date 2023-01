L’antico poema e la gatta morta

Debutterà giovedì 2 febbraio al teatro Storchi (dove sarà in scena fi no a domenica 5) "Gilgamesh, l’epopea di colui che tutto vide", raccontata da Luigi Lo Cascio (nella foto), Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno, che firma anche testo e regia, con musiche originali di Andrea Rocca. La vita, la morte e la guerra sono al centro di questa rilettura di uno dei più antichi poemi conosciuti. Al teatro Michelangelo, venerdì 3 Francesca Reggiani è la "Gatta morta" in un’irresistibile show che unisce attualità e costume, informazione e politica. E domenica 5 alle 18, presso Drama Teatro in via Buon Pastore 57, Michele Bandini presenta "Cani", un lavoro sugli equilibri di potere nel rapporto fra genitori e figli: una richiesta d’amore in un paesaggio desolato in cui si evocano ricordi d’infanzia.