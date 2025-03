Lanza, nuova bufera. Ospitato vicino alle scuole ma Polinago si ribella: "Qui non lo vogliamo"

"Noi qui Lanza non lo vogliamo". Avrebbe dovuto essere un giorno sereno, quello di ieri, per ‘lo sceriffo’, ovvero il 67enne di Polinago Domenico Lanza. L’uomo, unico indagato per il sequestro della 31enne Daniela Ruggi, infatti, alle 17 di mercoledì è uscito dal carcere dopo tre mesi di detenzione. "Mi sento bene – aveva detto una volta fuori – non sapete cosa ho vissuto". L’unico desiderio dell’indagato, finito in carcere per detenzione illegale di armi, era quello di dormire a casa, nel suo letto. Essendo l’abitazione ancora sotto sequestro, il parroco di Polinago ha messo a disposizione di Lanza un locale in paese. Eppure, a distanza di neppure 24 ore, lo ’sceriffo’ si è trovato costretto a trovarsi un altro alloggio: i paesani, Lanza, a Polinago non lo vogliono. E’ quanto accaduto ieri mattina quando si sono riaccesi i riflettori nel piccolo paese appenninico e si è sparsa la voce che Lanza, appunto, era ospite di un appartamento messogli a disposizione dal parroco che ben conosce il 67enne. Mentre scattava la ’caccia all’uomo’ da parte delle troupe televisive, i genitori di alcuni bambini della vicina scuola avrebbero contattato il sindaco affermando di non volere l’indagato in paese. A quel punto il primo cittadino si sarebbe messo in contatto con il parroco affinchè trovasse per Lanza una soluzione alternativa. In sostanza ‘Lo sceriffo’ ieri pomeriggio si è nuovamente spostato. "Spiace constatare come, appena assaporata la gioia della libertà, abbia dovuto fare i conti con l’amarezza delle piccole cattiverie che alcuni suoi compaesani hanno ritenuto di dedicargli – sottolinea il suo legale, avvocato Fausto Gianelli –. Dopo tre mesi di detenzione il mio assistito aveva trascorso la prima notte fuori dalla casa circondariale nell’appartamento messogli a disposizione nel centro di Polinago dalla parrocchia e dal gentilissimo don Paolo, che conosce Domenico da sempre e che ha voluto aiutare un suo parrocchiano nel momento in cui, a causa del sequestro ancora in corso sulla sua casa, Domenico non dispone di una abitazione. Purtroppo ieri mattina, mentre Polinago era nuovamente assediata dai giornalisti televisivi, alcuni abitanti si sono scatenati anch’essi rivolgendosi ai carabinieri e alla sindaca di Polinago per chiedere che venisse negato al mio assistito l’uso dell’abitazione. Un peccato davvero che in questo modo la prima giornata di Domenico da uomo libero sia trascorsa così, inseguito dai giornalisti e alla ricerca di un nuovo alloggio". E’ stato infatti spostato in un luogo ’protetto’. Intanto è stata anticipata al 31 marzo l’udienza per discutere la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa di Lanza nel procedimento che lo vede imputato per la detenzione illegale di armi. "Lanza confida di concludere la vicenda. C’è nato a Polinago, la mamma è in una casa di riposo proprio in paese" conclude il legale. La sindaca Simona Magnani, in serata ha fatto sapere che "per ragioni legate alla presenza dei locali scolastici, e onde evitare di disturbare la quiete e l’ambiente scolastico con la presenza di giornalisti e telecamere varie, la parrocchia sposterà il signor Lanza in un altro locale".