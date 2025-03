Lanza, oggi l’udienza per il possesso di armi: chiederà di patteggiare

È prevista oggi, in tribunale a Modena, l’udienza per il 67enne Domenico Lanza, unico indagato per il sequestro di Daniela Ruggi (la giovane scomparsa da Vitriola di Montefiorino sei mesi fa). Il procedimento odierno non ha però nulla a che vedere con la misteriosa scomparsa della 31enne ma riguarda la detenzione di armi che Lanza custodiva nella sua abitazione di Polinago e che, nell’ambito delle indagini, sono state trovate dai carabinieri che ne ritengono illecita la detenzione. Lanza – conosciuto da tutti in paese come lo ’sceriffo’ – ha lasciato il carcere lo scorso mese ribadendo di aver incontrato Daniela ben prima del 20 settembre scorso quando di lei si sono perse le tracce. I Ris hanno passato al setaccio la sua abitazione senza trovare elementi compromettenti su Daniela. Per quanto riguarda la vicenda delle armi, l’avvocato difensore Fausto Gianelli chiederà oggi il patteggiamento della pena. Il processo dovrebbe chiudere la vicenda dell’arsenale, "poche armi ereditate dal padre" aveva già spiegato Gianelli.

v.r.