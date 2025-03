"Lanza vittima di un cortocircuito giudiziario"

Oggi è una bella giornata, dopo tre mesi di carcerazione il signor Lanza è stato rimesso in libertà. Tre mesi in condizioni difficili viste le sue problematiche di salute. La scarcerazione gli dà anche un po’ di onore: i primi mesi è stato additato come persona colpevole di qualsiasi cosa ma le indagini credo abbiano dimostrato come con la sparizione di Daniela Ruggi non c’entri nulla". A fatica ieri pomeriggio alle 17 il 67enne Domenico Lanza è salito a bordo dell’auto del suo legale, avvocato Fausto Gianelli che ha sottolineato quanto la detenzione abbia influito sullo stato psicofisico del suo assistito, rimarcando come Lanza nulla abbia a che vedere con la misteriosa scomparsa della 31enne. "Gli avvistamenti di Daniela sono stati successivi e Lanza ha trascorso un periodo troppo lungo in carcere perchè la casa era sotto sequestro a seguito degli accertamenti del Ris. Anche il presunto arsenale si è rivelato un insieme di poche armi ereditate dal papà: credo che Lanza sia stato vittima di un corto circuito giudiziario che lo ha costretto troppo tempo in carcere. Oggi siamo contenti – ha ribadito – finalmente è stata accolta la nostra tesi ed è un uomo libero: andrà a firmare per controllo in attesa del processo, l’8 aprile quando credo definitivamente chiuderà la sua vicenda giudiziaria. Speriamo solo che ora le indagini portino a ritrovare Daniela, per la quale siamo tutti preoccupati. Una ragazza che Domenico ha sempre aiutato. Speriamo che invece non ci sia qualcun altro che si è approfittato di lei" conclude il legale. Poi, in merito alla restituzione dell’abitazione all’indagato afferma: "La perizia è iniziata, confidiamo che in venti giorni la casa venga dissequestrata. Nel frattempo abbiamo trovato un’altra abitazione. Domenico è ancora indagato per il sequestro di Daniela ma credo che presto le indagini si chiuderanno dimostrando la sua estraneità".