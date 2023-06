Lapam piange Sargenti "Dedito al lavoro, un modello da seguire"

Lunedì si è spento Augusto Sargenti, 82 anni, artigiano del legno e per anni presidente nonché fondatore della sede Lapam Confartigianato del luogo. Storico imprenditore, dal 1969 è stato alla guida della falegnameria Sargenti e Romanelli, poi rilevata nel 2009 da suo figlio Carlo. "Con lui se ne va un pezzo importante della storia di tutta la Lapam di Fanano – ha commentato Daniele Grotti, segretario Lapam Confartigianato delle sedi di Fanano e Sestola –. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, ancor prima ancora di iniziare il mio percorso lavorativo in Lapam – ricorda il segretario Grotti – grazie alla forte amicizia che mi lega al figlio Carlo, anch’egli riconosciuto imprenditore artigiano nel settore del legno e nostro associato. Non dimenticheremo mai la sua allegria, la sua bontà, la sua umanità, la sua capacità imprenditoriale e il suo impegno per la nostra associazione". Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam, ricorda "la sua dedizione al lavoro: è stato e sarà sempre un modello da seguire". I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Trignano.

w.b.