Lapam sulle frane "Subito interventi"

"Gli investimenti sono necessari, non più procrastinabili e da realizzare in tempi rapidi".

Lapam Confartigianato sottolinea come gli ultimi eventi atmosferici che hanno colpito le zone dell’Appennino causando frane e alluvioni, abbiano di nuovo posto l’accento sulla necessità di interventi per arginare fenomeni sempre più estremi.

"Fortunatamente – prosegue l’associazione – le imprese questa volta non hanno subito danni. Ma non possiamo escludere che, anche nel prossimo futuro, agenti atmosferici di questa portata e intensità non danneggino in modo più grave le attività e le abitazioni presenti sul territorio. Non va nemmeno dimenticato come le attività economiche che operano nell’area interessata da quest’ultima ondata di maltempo si trovino a dover fare i conti con gravi problemi alla viabilità e circolazione a causa delle frane. Agire per mettere in sicurezza queste aree deve essere una priorità".