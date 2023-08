"L’apertura dell’Accademia è una svolta"

"Stupisce la miopia del sindaco Muzzarelli a fronte dell’annuncio del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, di un imminente decreto del Governo per aprire tutti i giorni Palazzo Ducale al turismo riportandovi la magnifica collezione di capolavori d’arte oggi ospitati nel più modesto Palazzo dei Musei". Lo sottolineano Sabina Piccinini e Nino d’Eugenio che aggiungono: "L’apertura di Palazzo Ducale è una svolta storica per la promozione del turismo culturale in città peccato che proprio il sindaco non riesca a capirlo e che la sua unica preoccupazione sia quella di non creare ostacoli all’Accademia Militare. Le saltuarie aperture del Palazzo Ducale, cui da tempo siamo abituati, non possono bastare e men che meno possiamo accettare l’inopportuno paragone del sindaco fra il prestigio del Palazzo Ducale ed il terzo anno di corso degli allievi dell’Accademia. Inebriato dal primato certo della Ferrari, del Lambrusco, dell’aceto balsamico e dell’alta cucina di Bottura, il sindaco Muzzarelli non riesce (o non vuole) vedere che il futuro di Modena passa anche per il rilancio di Palazzo Ducale. Non siamo affatto preoccupati se questo comporterà il trasferimento dell’Accademia Militare in una sede egualmente prestigiosa, ma più idonea, moderna e adatta ad un esercito del XXI secolo. Queste stesse parole le abbiamo scritte ad inizio anno in una lettera inviata al Ministro della Cultura ed al sottosegretario Sgarbi e noi, a differenza del sindaco, accogliamo con entusiasmo l’annuncio di quest’ultimo. Se poi questo diverrà il primo passo verso il trasferimento della gestione dal Ministero della Difesa al Ministero della Cultura prepariamoci a vedere Palazzo Ducale occupato solo da frotte di turisti e capolavori d’arte. Qual è il problema?".