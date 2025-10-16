Laporta, buon ottavo posto al Veneto Women. Bella prestazione per VF Group Bardiani

Pregevole prestazione della bastigliese Linda Laporta nella prima edizione del Veneto Women, che ha visto il successo dell’azzurra Silvia Persico che sotto il traguardo davanti all’Arena di Verona, è riuscita a giungere solitaria sfruttando la superiorità numerica dello squadrone della UAE Tour, con la regia della tricolore Longo Borghini. La gara, disputata sulla distanza di 116 chilometri è stata decisa dalla fuga di un drappello di dieci unità al 38° chilometro e tra queste è stata lesta ad inserirsi la bastigliese Linda Laporta, che in questo finale di stagione ha dimostrato di essere in grande condizione. Sulla salita delle Torricelle è riuscita a tenere la ruota della slovena Urska Zigart (compagna di Pogacar ndr) cogliendo l’ottava piazza che completa le belle prestazioni del Giro dell’Emilia, Tre Valli e Piemonte. Sabato la ex ginnasta da tre anni impegnata nel ciclismo, sarà una delle componenti del quartetto a caccia del tricolore cronomen, che scatterà alle 13,50 (km.29,700) a S. Biagio di Callalta (Tv). Nell’88° Giro del Veneto è stato il messicano Del Toro a cogliere l’ennesimo successo dell’UAE Tour, con Pogacar a fare il tifo per la sua compagna. Del Toro, maglia rosa sino alla penultima tappa al Giro d’Italia, ha dominato tutte le corse in Italia dal Giro di Toscana all’Emilia al Piemonte. Nel Veneto bella prestazione corale del Team modenese-reggiano della VF Group Bardiani del presidente Vincenzo Oliva: giunti in quattro nel drappello che ha sprintato per la terza piazza, il migliore è stato il 21enne figlio d’arte Luca Paletti, giunto 11° con 15° Pinarello. Domani si svolgerà la classica Gravel Serenissima sulla distanza di km 150, con al via tra i master Sandro Di Renzo e Jonathan Schito (Ciclistica Maranello). Di Renzo ai recenti campionati europei ad Avezzano è giunto 10° assoluto e quarto degli italiani: punterà a giungere nella top five sulla impegnativa distanza. Sabato nel trevigiano, oltre alla Laporta, saranno impegnate tra le juniores, le solieresi Alessia e Martina Orsi,la serramazzonese e Sofia Cabri e tra gli under 23 il 18enne modenese Armin Caselli.

Elio Giusti