L’appello dei ristoratori: "Musica, orari e tutor: vogliamo un confronto con sindaco e residenti"

"Dobbiamo lavorare insieme per cambiare le cose; fare quadrato. Quello che chiediamo è di cooperare con l’Amministrazione, con i residenti e con le forze dell’ordine affinchè cambi davvero qualcosa, per garantire sicurezza a commercianti, avventori e residenti. Chiediamo a gran voce un’assemblea pubblica, un incontro dove sia possibile confrontarci davvero".

E’ l’appello di alcuni commercianti del ‘famoso triangolo’ del centro storico, ovvero la zona spesso al centro dei riflettori per episodi di violenza e criminalità legati ieri come oggi in particolare a gruppi di ragazzini che scorrazzano durante il week end in centro storico. A seguito della maxi rissa in via Scarpa e, soprattutto, dell’annunciata ordinanza del sindaco a prendere la parola anche per conto di altri commercianti sono Nicholas Meletti del ristorante Ciccio di via Scarpa, Alberto Tommasini dell’Osteria Gallucci e ancora Matteo Monzani del Pub Terza Media, via Saragozza ed Edoardo Giannetta di ‘Verso qui si Beve’, via Canalino.

"Vorremmo cooperare con le forze dell’ordine e il sindaco per garantire sicurezza a noi e al nostro business – ribadiscono – anche perchè questa zona viene etichettata come posto non sicuro e così non se ne esce. Chiusure anticipate e spegnimento della musica? Sono scelte che possono essere fatte insieme ma dopo un confronto reale. Sicuramente occorrono presidi fissi e, soprattutto, telecamere che fungerebbero da sicuri deterrenti. Sarebbe poi fondamentale – sottolineano – una vera collaborazione con i residenti anche per il loro benessere. Noi lo capiamo il loro disagio ma il nostro lavoro serve anche a tenere le aree più pulite possibili". I titolari dei locali ritengono poi fondamentale che vi siano controlli a quei locali che non rispettano le regole: "Sappiamo bene che c’è chi somministra alcol ai minori e tiene la musica alta durante la settimana. Questo comporta il fatto che i residenti se la prendano con tutti, indistintamente e che, a seguire, vengano adottati provvedimenti generalizzati".

I commercianti sottolineano come il problema sia rappresentato proprio dalle orde di ragazzini, spesso di origine nordafricana che in particolare nel week end ne combinano di tutti i colori. "Sciamano per queste vie e ribaltano tavoli – raccontano ancora. Gruppi di sei, sette giovanissimi dai 14 ai vent’anni che si scontrano tra loro, lanciando bottiglie di vetro che sicuramente si sono procurati altrove. A volte dobbiamo chiudere prima o perdere tempo a chiamare decine di volte le forze dell’ordine. Prima della nota rissa di via Scarpa – spiegano ancora – avevano scoppiato petardi ed erano su di giri, sicuramente ubriachi. La differenza si è vista con la Street Parade: vista la presenza importante di forze dell’ordine, da questa parte non sono venuti. Quello che diciamo è: qua servono presidi fissi, telecamere e volendo anche tutor ma noi non siamo in grado di pagarli a nostre spese – precisano i commercianti. Sabato, appena le pattuglie dei carabinieri se ne sono andate, ad esempio, il branco ha esploso fuochi d’artificio come a dire: campo libero; facciamo casino".

Uno dei commercianti spiega poi come sabato i noti gruppi abbiano vaporizzato via Mascherella di Spray al peperoncino. "Stavo lavorando – racconta Edoardo Giannetta – e sono entrate nel mio locale quattro ragazze che mi hanno chiesto di potersi riparare nel mio locale perché raggiunte dallo spray. Ci siamo chiusi dentro e ho chiamato le forze dell’ordine". I commercianti sottolineano: "Noi non vogliamo fare muro; vogliamo soluzioni che agevolino noi e i residenti; vogliamo fare fronte comune ma non è la chiusura anticipata a cambiare le cose. Per uno, due locali che non rispettano le regole ci rimettono tutti. Invitiamo il sindaco a parlare con noi, prima di emettere ordinanze perchè noi apprendiamo le cose dai giornali. Abbiamo attivato gli street tutor? Usiamoli".