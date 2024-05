L’appello del sindacato: "Ora servono rinforzi"

"Il nocciolo della questione è ormai politico. Dopo il Covid, è emerso in maniera chiara quella che era già una criticità: dal ’non vi dimenticheremo’ siamo finiti in una situazione forse peggiore di quella precedente".

È questo il grido d’allarme che lancia Francesca Batani, responsabile regionale del sindacato Nursing Up, sottolineando "la frustrazione, sempre più forte, da parte degli infermieri. Purtroppo in tanti stanno abbandonando questa professione, non c’è più gratificazione. Un fenomeno, quello del licenziamento, che si respira nella nostra regione così come in tutto il Paese. Così si rischia di perdere competenze e persone che hanno anche venti o trent’anni di esperienza..."

Bisognerebbe, appunto, "cercare di trattenerli a ogni modo, mentre invece vediamo ancora oggi molte persone che si licenziano o che cercano lavoro non solo in Europa ma anche oltre oceano – continua Batani –. Altri invece si spostano nel privato, ma non perché guadagnano di più, ma per guadagnarci in salute e per riappropriarsi della propria qualità di vita".

Come sottolinea la sindacalista, inoltre, "abbiamo figure con competenze invidiabili, molto richieste all’estero – continua – che sono state lasciate andare, senza che nessuno cercasse di trattenerli, in cerca di condizioni di lavoro migliori".

Il sindacato inoltre Nursing Up, dati alla mano, illustra anche come nella nostra regione – secondo un loro sondaggio – "il 92% dei professionisti intervenuti afferma di essere insoddisfatto sia dello stipendio che delle condizioni lavorative".

"Gli eroi silenziosi che ogni giorno ombattono per la salute di tutti noi sono costretti a turni massaranti e a fronteggiare carenze d’organico – prosegue – motivo per cui chiediamo al Governo di mettere in campo un impegno concreto per salvare il nostro sistema sanitario e garantire la salute dei cittadini.

Non possiamo più aspettare. Servono dei rinforzi, perché il futuro dipende anche da questo".

Ma non è finita qui. "Bisogna trovare una soluzione adeguata, per mettere fine a questo fenomeno che ostacola chi ogni giorno si schiera in prima linea per gli altri" conclude la sindacalista.

g. d. c.