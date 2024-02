L’appello del sindacato: "Più controlli e interventi, servono vigilanti di notte"

di Giorgia De Cupertinis

Continuano ad aumentare, "in modo preoccupante", le aggressioni ai danni del personale sanitario. Aggressioni fisiche e verbali, che spesso provengono dagli stessi pazienti ricoverati o, come successo in altri casi, dai familiari che li accompagnano. Una situazione su cui "non si può più transigere, e su cui i riflettori devono continuare a rimanere accesi", così come conferma Gennaro Ferrara, segretario generale di Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale.

Ferrara, parliamo di un fenomeno che non sembra arrestarsi in alcun modo. Qual è lo scenario?

"Preoccupante. Durante la pandemia il personale sanitario era visto come una squadra di eroi, così come è giusto che sia: danno anima e corpo nel loro lavoro, come già dimostrato più e più volte. Purtroppo però le persone hanno la memoria corta e, non appena superata l’emergenza Covid, si è tornati in qualche modo al punto di partenza. Le aggressioni sono così tornate ad aumentare: purtroppo, parliamo infatti di un trend che - da quanto ci risulta attraverso le segnalazioni che registriamo - sta evidenziando un’importante crescita, nei pronto soccorso e non solo. Riceviamo spesso telefonate a riguardo, già stamattina sono state una decina".

Quali possono essere le conseguenze?

"Diversi lavoratori hanno anche deciso di mollare il proprio mestiere, arrivati al limite. Perché davanti alla scelta tra il lavoro e la sicurezza hanno, ovviamente, scelto la seconda opzione".

Ci sono aspetti su cui bisogna intervenire con tempestività?

"Facciamo un passo indietro, e torniamo all’episodio di sabato scorso, nell’ospedale di Baggiovara, quando un paziente ha divelto la porta usandola come ariete per sfondare, distruggendolo, l’intero soffitto del reparto e tutti i cablaggi. Questa è l’ennesima situazione eclatante su cui è urgente una riflessione: come abbiamo già sottolineato all’Ausl, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura ha bisogno di essere reinterpreato, ripensato. Parliamo infatti di una bomba a mano che non può essere gestito a cuore leggero".

In che modo?

"Parliamo di fatto della terapia intensiva della psichiatria, chiamati in gergo Spdc. Luoghi dove il personale deve trattare pazienti con patologie importanti, ma anche con soggetti che spesso possono rivelarsi aggressivi, alcuni anche con un passato difficile alle spalle. Questo sistema, secondo noi, è per questo motivo da ripensare completamente: bisogna cambiare le regole di ingaggio, per non lasciare da solo chi lavora in questo servizio. Non basta la presenza di videosorveglianza, ma è necessario anche un posto di polizia che abbia un reale potere di intervento".

Come agire?

"Pensiamo ad esempio alla presenza del vigilante che, come ci segnalano, finisce il turno alle 20: servirebbe una copertura anche di notte, perché questo aspetto è fondamentale e, inoltre, non è pensabile che le infermiere possano tenere a bada esplosioni di violenza.

Bisognerebbe poi riunirsi intorno a un tavolo per capire come intervenire sulle strutture per renderle più adeguate. Così come bisogna lavorare sulle procedure e i protocolli da mettere in atto, per riuscire a velocizzare l’intervento delle forze dell’ordine quando serve".

Cos’altro?

"Il Presidio Diagnosi e Cura di Modena è stata una conquista delle forze politiche e sindacali che già circa venti anni fa si opposero al tentativo dell’ Ausl di Modena di privare i cittadini e le famiglie dei pazienti psichiatrici di tale servizio. Oggi l’Ausl di Modena, approfittando della momentanea inagibilità dei locali potrebbe rispolverare quel vecchio progetto... e a questo la Cisl si opporrà con tutte le sue forze".