L’appello del vescovo: "Siate lievito di pace. No a mentalità da partiti. Sentiamoci un solo corpo"

Marchetti

Non possiamo indignarci per le tante, troppe guerre che insanguinano il mondo, se poi nelle nostre comunità siamo divisi, non andiamo d’accordo e magari non sopportiamo chi non la pensa come noi. "Siamo lievito di pace e di concordia se smettiamo di aver la mentalità dei partiti e iniziamo a sentirci membra di uno stesso corpo", è il monito (quasi un rimprovero gentile) che l’arcivescovo Erio Castellucci ha rivolto ai fedeli delle diocesi di Modena e di Carpi riuniti nella chiesa di Gesù Redentore per l’apertura del nuovo anno pastorale 2025 — 26. Ormai l’unificazione delle due diocesi è sempre più vicina — potrebbe diventare ufficiale con l’inizio del 2026 — eppure il cammino verso la ‘casa comune’ è evidentemente faticoso, costellato da ostacoli, mugugni, antagonismi. Don Erio ha quindi voluto cogliere l’occasione dell’assemblea interdiocesana per lanciare qualche messaggio ai suoi ‘pulcini’ che non possono dimenticare di stare tutti sotto le ali della chioccia che è la Chiesa.

Lo spunto iniziale è stata naturalmente la lettera pastorale, diffusa già due settimane fa, "Cristo è la nostra pace. Disarmata e disarmante": il mondo è in crisi, e l’orologio dell’Apocalisse oggi indica drammaticamente che siamo a 89 secondi dalla mezzanotte, quindi occorre cambiare al più presto. Don Erio ha ricordato le cinque azioni virtuose di un ideale pentagono della pace, indicate anche da Papa Leone: per contrastare le guerre, occorre sdegnarsi, dialogare, pregare, aiutare e testimoniare. E quindi i cristiani devono essere "lievito di pace". "Ma, senza pace fra di noi, anche la testimonianza sarebbe vuota", ha aggiunto l’arcivescovo, e "la necessaria indignazione per le guerre non può essere un fuoco di paglia ma una brace che arde sempre sotto la cenere delle nostre giornate". Insomma, secondo don Erio, i cattolici di Modena e Carpi non sono carenti di iniziative ma talora "carenti di collaborazione e di concordia", nel senso letterale delle parole: collaborazione significa condivisione del lavoro, concordia vuol dire procedere con il cuore e sintonizzarsi l’uno con l’altro.

E questo — ha ricordato ancora una volta l’arcivescovo — dovrà essere l’atteggiamento, la disposizione d’animo con cui affrontare gli ultimi passi per la creazione della nuova diocesi. Già durante l’estate — come abbiamo riferito — 28 uffici pastorali delle due Curie sono confluiti in 11 servizi interdiocesani che si riferiscono a due ambiti, quello dell’annuncio (catechesi e formazione) e quello della prossimità (carità, azione sociale e promozione umana). "Non è solo un accorpamento, ma un nuovo approccio — ha spiegato l’arcivescovo –. L’ufficio parte da ciò che può offrire, il servizio vuole partire da ciò che il territorio chiede, muovendosi nel principio della sussidarietà". Il coordinamento interdiocesano dei servizi pastorali è stato affidato a don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, affiancato da due responsabili laici, Simone Ghelfi per l’ambito dell’annuncio e Francesco Panigadi per l’ambito della prossimità, e da Alessandra Gallo, responsabile della segreteria. Si sono tutti presentati all’assemblea.

Don Trevisan ha quindi spiegato ulteriormente le prossime tappe verso l’unificazione. Già a giugno sono stati individuati i cinque grandi vicariati che saranno le cinque aree fondamentali della nuova organizzazione: Modena, Pedemontana, Carpi, Bassa e Montagna. Dai territori potranno e dovranno arrivare proposte, istanze, segnalazioni: "Lo scopo della riforma è di favorire la collaborazione fra i nuovi ambiti pastorali", ha sottolineato don Erio. Entro la fine di ottobre i consigli parrocchiali dovranno designare due delegati (uno per l’annuncio, l’altro per la prossimità) che poi parteciperanno alle assemblee vicariali ‘costituenti’ che si terranno a partire da novembre. La terza fase sarà ormai nel nuovo anno, quando verrà sancita l’unificazione anche amministrativa delle diocesi: a quel punto i nuovi consigli parrocchiali designeranno i delegati per le assemblee vicariali definitive. Tutto questo percorso — ha ribadito don Erio — dovrà avvenire nel segno della condivisione, dell’ascolto reciproco, della capacità di smussare gli angoli. In una parola, della pace.