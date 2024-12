L’appello della famiglia della ragazza: "Sorellona, torna a casa o fatti sentire. Non preoccuparti di nulla, supereremo tutto"

"Ciao carissima sorellona, Dany... Tesoro mio… Sono io, R., la tua sorellina". Inizia così la lettera che la sorella di Daniela Ruggi ha voluto scriverle.

"Ora come ora, non so da dove iniziare per far conoscere a tutti la bellissima, buonissima e stupenda persona che sei perchè ci sono, fortunatamente, moltissimi ricordi che vorrei condividere. Tutti stupendi ricordi che a pensarci ora mi fanno commuovere e piangere e che non posso pensare saranno senza di te. Perché senza di te diventerebbero vuoti... Mi dispiace veramente tanto, mi fa’ ribrezzo vedere e sentire come tanti cittadini, anche compaesani e soprattutto tanti giornalisti ti abbiano trattata male offendendo pubblicamente la tua persona... Tu regali sempre sorrisi, cerchi sempre amicizie, persone con cui poter scherzare. Ora che nevica, mi metto davanti alla finestra ad osservare, come facevamo ogni inverno, quei fiocchi di neve cadere che tu adori immensamente, come anche la pioggia e mi ricordo quelle lunghe passeggiate che io e te eravamo solite fare sempre facendo le foto ai paesaggi bianchi innevati. Tra le tante cose che vorresti fare, mi è tornato in mente che ti sarebbe piaciuto fare la fotografa. Termino questa mia lettera che proviene dal profondo del mio cuore sofferente e in lacrime per questo dramma facendo questo appello chiedendo per favore: ti supplico!, ti prego! fatti sentire! Non preoccuparti di niente, non è successo niente! Insieme superiamo tutto! E troviamo a tutto una soluzione. Chiama! Chiedi aiuto a noi, per te ci siamo e ci saremo sempre, siamo noi la tua famiglia. Non vediamo l’ora di riabbracciarti, di vederti, di sapere che stai bene e ti aspettiamo a braccia e a porte sempre aperte. Inoltre, chiedo, faccio appello con tutta me stessa, sempre per favore e cortesemente, anzi prego e supplico che chiunque sappia qualcosa, abbia visto qualcosa; oppure sia a conoscenza di dove si trovi e di dove sia finita; sia a conoscenza di dove sia oppure sappia dov’è o abbia sentito; riconosca o sia in possesso di qualunque informazione riguardante Daniela... Vi prego, ve lo chiedo con tutto il cuore e con tutta la mia persona, fatevi sentire, non tacete, parlate anche in forma anonima. Potete rivolgervi oppure chiamare, o scrivere, o recarvi di persona... ci sono diversi modi; nel modo che voi ritenete più opportuno; alla stazione dei carabinieri di Pavullo oppure in qualsiasi caserma dei carabinieri; oppure rivolgendovi ai nostri rappresentanti legali Guido Sola ed Elena Lenzini o direttamente a me o a mia madre....".