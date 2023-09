L’appello della Lega: "Nel centrodestra manca il confronto. Sediamoci al tavolo"

"Ehi, ci siamo anche noi". Dietro una serie di formule più politiche, è questo il senso della nota stampa diffusa ieri dalla Lega di Modena e indirizzata ai compagni di coalizione, Fratelli d’Italia in primis.

"Col profilarsi della scadenza elettorale, mancano poco più di otto mesi, sarebbe quantomeno opportuno che tutte le forze che compongono il centrodestra cittadino iniziassero a valutare insieme i punti sui cui convergere e sui quali costruire un programma politico in vista delle prossime amministrative – scrivono gli esponenti del Carroccio – Dobbiamo farlo partendo da quelle che sono esigenze e priorità per i cittadini e per la comunità non più rimandabili. Non sono poche le criticità con cui si trova a dover fare i conti ormai quotidianamente la città di Modena. Problematiche sulle quali la visione comune nel centrodestra – spiegano – è emersa a più riprese, pensiamo alla sicurezza, alla gestione della raccolta differenziata, alla scuola, gestione del territorio e sua promozione e potete aggiungere tutte quelle che volete, come pure quelle che se opportunamente migliorate possono consentire ulteriori passi in avanti a Modena: dal punto di vista regionale, nazionale ed internazionale".

Fin qui tutto bene: la Lega afferma che c’è un terreno comune ben definito sul quale la coalizione si muove, che c’è convergenza sui temi più significativi per la città, dalla sicurezza ai rifiuti, e soprattutto c’è un obiettivo comune assai semplice da mettere a fuoco: prendersi la città dopo il monocolore rosso.

Poi, però, iniziano le stoccate. "Gli annunci vanno bene – osservano i leghisti –, ma la politica si fa trovandosi insieme. Servono dei tavoli locali, perché i tavoli regionali e nazionali non conoscono le realtà locali, aspettare solo le scelte calate dall’altro rischia di non rendere credibile il progetto. Il treno del cambiamento su cui salire è qua e ora, e anche se c’è solo un’opportunità non va regalata a chi ha governato per più 70 anni con risultati visibili a tutti. E’ giunto il momento che il centrodestra cittadino si riunisca, superando la logica dei roboanti annunci sui giornali, per discutere della proposta politica e del futuro della città. Per costruire insieme la nostra visione di Modena città. Noi vogliamo vincere Modena per governarla. La Lega Salvini Premier sezione di Modena – l’ultimo appello – vuole salirci sul treno del cambiamento e col proprio impegno vuole essere di supporto al centrodestra nella scelta del candidato e nelle proposte per costruire il programma". Una dichiarazione di buona volontà che, è evidente, cade in un momento storico in cui i rapporti di forza, nel centrodestra, sono profondamente mutati. Se cinque anni fa erano stati proprio i seguaci di Salvini, nel suo picco di popolarità, a dare le carte (e in quel caso venne scelto il candidato civico Stefano Prampolini), oggi tocca a Giorgia Meloni e ai suoi alfieri sul territorio decidere chi sfiderà il candidato del Pd (ben lungi dall’essere individuato) in quella che si preannuncia una delle battaglie più interessanti delle amministrative italiane. C’è da scommettere che Fratelli d’Italia farà di tutto per fare bottino pieno, piazzare il massimo dei consiglieri comunali possibili e, se la scelta ricadrà su un civico, dargli quantomeno il battesimo ’tricolore’. Il verde della Lega rischia di ritrovarsi parecchio sbiadito.