L’appello di Daviddi:: "Dinazzano-Marzaglia, subito la ferrovia"

"Leggo con soddisfazione l’intervento di Confindustria Ceramica sulle infrastrutture", scrive il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, che aggiunge la sua voce a quella del presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani. "Il primo tema sul tavolo – sottolinea Daviddi - è quello della realizzazione del terzo ponte, che ci vede protagonisti nella sottoscrizione dell’accordo. Come affermato anche da Confindustria, non si può più aspettare per il collegamento ferroviario Dinazzano - Marzaglia, perchè serve una infrastruttura adeguata per lo spostamento delle merci" passando dalla gomma ai binari: serve una soluzione che permetterebbe al trasporto merci di non gravare più sulle strade dell’ultimo ’miglio’ tra Dinazzano e le aziende". Daviddi ribadisce anche la richiesta "di allargare da 2 a 4 corsie il tratto di Pedemontana tra via Ancora e via Radici".