L’appello sui social "Aiutateci a trovare una nuova sede"

Arriva, via social, l’appello della Pas (pubblica assistenza) Sassuolo, che rischia di perdere la sua storica sede di via Ancora 205 – andata all’asta – e chiede aiuto. "Come saprete – scrive l’associazione sulla sua pagina fb - è stata venduta all’asta la nostra sede che in questi 15 anni è stata il fulcro delle nostre attività e ci ha permesso di fornire un servizio essenziale alla comunità. La perdita di questa casa è un grande ostacolo per il nostro lavoro di soccorso ed assistenza. Stiamo quindi cercando un nuovo luogo che possa accoglierci, abbastanza ampio da poter contenere i mezzi di soccorso, le attrezzature e gli uffici. Chiediamo – chiude l’appello - aiuto alla popolazione, se qualcuno avesse un luogo che potrebbe fare al caso nostro, non esiti a contattarci"