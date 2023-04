L’Appennino è da sempre un set a cielo aperto

Prossimamente Fanano torna ad essere al centro di un film, questa volta interpretato da Stefano Accorsi: la pellicola ’50 km all’ora’. Ambientato nel territorio Em-ro (montano e marino), stanno cercando comparse e figuranti di vario tipo: giocatori di ping-pong, giocolieri e simili, un anziano pianista-suonatore d’organo, giovani con look alternativi-capelli colorati-piercing, un DJ, camerieri, un pizzaiolo, due bambini di 8-10 anni somiglianti ad Accorsi e De Luigi. Ciò ci ha riportato a diversi anni fa, quando, quassù, furono girate riprese (ad Ospitale e Lagosanto) per ’Tutto quello che vuoi’ di Francesco Bruni, pellicola che, conclusa, ebbe un gran successo nelle sale italiane e sui media, nella quale era coinvolto Giuliano Montaldo come attore non protagonista. Passiamo la notizia, perché consente di caldeggiare la qualità dei nostri territori come un set a cielo aperto per le sue caratteristiche storiche, ambientali, antropologiche (nelle varie declinazioni generazionali). Sarà un’ulteriore conferma di quanto ribadiamo sui nostri luoghi montani e i suoi itinerari. Del resto, De Luigi è romagnolo, pronipote di Tonino Guerra, attore regista ed altro ancora, ha lavorato con Salvatores, Pupi Avati, Neri Parenti. Il film ci racconterà una storia o più storie: chissà poi che una comparsa o altri non ne tragga spunti per un racconto.

Giovanni Capucci