L’Appennino fa il (quasi) pieno "Nei fine settimana c’è gente Ora speriamo nel Ferragosto"

di Walter Bellisi

La stagione turistica in Appennino ha segno positivo e gli operatori del settore guardano speranzosi ad agosto. Fino ad ora sono risultati molto buoni i fine settimana, mentre durante gli altri giorni il calo di presenze era vistoso. Anche la gran calura di luglio non ha prodotto gli effetti sperati. Lo conferma Matteo Baisi dell’hotel Fiorenze di Fanano. "C’è stato un caldo esagerato in pianura, ma il telefono non è impazzito. Ci si aspettava di più, non c’è stato il fuggi fuggi dalla città. Il turismo è cambiato, le famiglie in città si sono organizzate, e sono finiti i tempi di quando le persone si fermavano un mese o due quassù, mentre ora, i più, restano una settimana in montagna e un’altra la trascorrono al mare". Il mese di luglio è comunque andato abbastanza bene a Fanano. "Il clou arriverà in questo fine settimana –dice Maria Rosa Cavallini, presidente dell’Ufficio turistico –. Dopo il Covid c’è stata una riscoperta della nostra montagna, della natura, delle camminate".

A Fanano le seconde case sono aperte e oggi è difficile trovare appartamenti in affitto. Da questa situazione non si discosta Sestola. "Riscontriamo che c’è interesse per Sestola, soprattutto per la riscoperta della natura – afferma Valentina Rizzieri, dell’Ufficio Iat –. In luglio, c’è stata concentrazione nel fine settimana e abbiamo sentore che agosto sarà buono. Gli alberghi sono abbastanza pieni. Da quando sono finite le scuole, fino alla prima metà di luglio, abbiamo avuto molti gruppi sportivi. Se ci fosse stato un maggior numero di strutture a disposizione le avremmo affittate. Noi cerchiamo di offrire un programma di manifestazioni variegato, non solo per famiglie e bambini, ma anche per anziani, giovani e amanti dello sport". Gli affitti di appartamenti a Sestola stanno andando abbastanza bene, "c’è stata una richiesta forse un poco superiore a quella dell’anno scorso – afferma Adolfo Tintorri, titolare dell’Agenzia immobiliare Ninfa -. Gli appartamenti a disposizione sono quasi esauriti". Riolunato non è rimasto escluso dalla concentrazione del lavoro nel fine settimana. "Qui abbiamo seconde case ancora vuote – conferma Eros Barbieri dell’hotel Polle – Per Ferragosto, qualcosa in più si farà. Poi, non si trova personale. Noi teniamo botta, ma a fatica". Boom a Montese degli affitti: le agenzie immobiliari hanno esaurito gli appartamenti disponibili già da luglio. A Zocca, l’onda lunga dei fan di Vasco fa la differenza. Più che soddisfatta Barbara Govoni, presidente della Pro Loco: "Noi siamo molto contenti di come sta procedendo la stagione turistica. Luglio è andato bene e tutti gli eventi proposti hanno fatto il pieno. Ho avuto la percezione che quest’anno a Zocca ci siano più giovani degli anni passati. Mi risulta che gli alberghi stiano lavorando, nei bed and breakfast non si trova una camera disponibile". Situazione paradossale nell’alberghiero: l’hotel Verucchia di Zocca ha fatto il pieno, ma un pieno particolare. "Abbiamo dovuto rifiutare prenotazioni e ridurre le presenze a causa della mancanza di personale – spiega il titolare Gilberto Giorgini -. Non si trovano camerieri e addetti alla cucina. Luglio è andato benino, in agosto siamo al completo".