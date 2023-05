L’Appennino frana Montagne di terra scivolano sulle strade "Blocchi e sensi unici"

L’Appennino frana, per fortuna con soli danni alla viabilità. Sono tante le strade interrotte da movimenti del terreno o addirittura spezzate. Ad esempio la provinciale 31 tra Lama Mocogno e Montecreto dove ieri è stato è istituito il senso unico alternato. In località Mulino del Grillo (Frassinoro), i tecnici della Provincia hanno ’rattoppato’ la carreggiata, su cui si sono aperte delle grosse fessurazioni. Chiusa a Serramazzoni la via Giardini in località La Fontanina, per l’aggravarsi del movimento franoso causato dell’ondata di maltempo. A Zocca i tecnici comunali sono intervenuti su alcuni scivolamenti del terreno in strada, principalmente in via Braglie e in via Montalbano. "Riscontriamo un peggioramento generalizzato delle frane che si erano già attivate lo scorso 2 maggio", ha detto cil sindaco. Situazione critica sulla Statale nella zona di accesso al paese, con metà carreggiata interessata da un cedimento stradale (Anas sul posto) e nel tratto tra il bivio di Samone e la rotonda di Zocca. Istituito un senso unico alternato anche sulla strada provinciale tra Monteombraro e Zocca, per il cedimento di una parte della scarpata di valle. A Montecenere si Lama Mocogno strada completamente distrutta in località Casine con le auto bloccate. A Polinago chiusa via Castello Brandola e via San Michele sempre per frane.

"A Palagano la strada comunale, la Ferrara Centocroci, è chiusa causa frana che ha investito completamente la carreggiata in località ponte di Raggiola. – dice il sindaco Fabio Braglia – Per chi deve raggiungere o scendere da Boccassuolo utilizzare via Casoni alle Macinelle".

Per il rischio frane, a Pievepelago è stata disposta la chiusura della strada comunale per Tagliole (da casa Galassini). Il provvedimento resterà in vigore sino a prossime disposizioni dopo sopralluoghi tecnici . Alternativa la strada per Tagliole da Rotari di Fiumalbo. È stata disposta anche la chiusura al pubblico del cimitero di Roccapelago per rischio cedimenti.

A Guiglia vari smottamenti - alcuni risolti già ieri pomeriggio - con problemi soprattutto a Samone, Rocchetta e Monteorsello dove oltre a frane e allagamenti, è anche esondato in più punti il rio Ghiaia. Pali della luce caduti e alberi in strada.

Criticità anche sulla Provinciale a Montegibbio, dove i tecnici della Provincia sono al lavoro per mettere in sicurezza la strada da movimenti franosi e hanno istituito un senso unico alternato. La situazione del fiume Secchia a Sassuolo è sotto controllo: in via precauzionale è stata disposta la chiusura del Ponte Veggia. "Il livello del fiume all’altezza del Ponte Veggia è cresciuto nelle ultime ore oltre il limite di attenzione e, in via precauzionale, abbiamo deciso di chiuderlo. – afferma il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – Le apparecchiature istallate alla base del ponte non registrano movimenti, ma l’acqua è alta. Passare a piedi sul ponte Veggia e fermarsi a fotografare la piena è pericoloso: ci saranno costati controlli che porteranno a sanzioni per chi viola il divieto. Le scuole cittadine – conclude – sono e restano aperte perché non ci sono motivi per una loro chiusura; saranno le famiglie a decidere, nel caso ci sia molta distanza tra casa e scuola, se portare o no i figli in classe".

Restano chiusi, a scopo precauzionale, i percorsi natura (Panaro, Secchia e Tiepido) per l’intero tragitto dei percorsi, fino al termine dell’emergenza.