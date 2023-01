L’appennino modenese ricorda Papa Ratzinger Nel 2010 accolse Magnani

Lutto per la morte di Benedetto XVI anche sull’appennino modenese. Nel novembre 2010 Ratzinger ricevette in udienza in Vaticano una delegazione composta da maestri e tecnici federali, provenienti da tutta Italia.

Vi partecipò anche Luciano Magnani, allora direttore della scuola sci di Sestola e presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci, alla presenza del ministro degli Esteri Franco Frattini scomparso nei giorni scorsi. Nell’occasione, Luciano Magnani donò al pontefice degli sci personalizzati con la scritta Benedetto XVI e gli chiese di avere un santo protettore per la categoria indicando Papa Wojtyla. w.b.