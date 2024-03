L’appoggio degli alleati: "Uniti possiamo farcela. Candidato voluto da tutti"

Il mantra è "tutti uniti si può vincere". Gli alleati di Luca Negrini lo sanno e i loro interventi sono improntati al fare gruppo, a lottare uniti. Lo sa anche il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, l’uomo che ha puntato su Negrini per tentare di "far ammainare la bandiera rossa che sventola da ottant’anni", ha detto. Sottolineando anche, che mai prima d’ora si era arrivati così presto alla scelta di un candidato alle elezionmi amministrative: "Si vota in 200 comuni – ha detto Barcaiuolo – e il candidato è già stato individuato dappertutto, con un centrodestra che si è schierato unito ovunque. . E vi assicuro che Negini si prepara, comunque vadano le cose, a dare battaglia non solo per questi 90 giorni di campagna elettorale, ma per i prossimi cinque anni. In caso di sconfitta, per intenderci, sarà un costante punto di riferimento per l’opposizione. E ricordiamoci che i nostra avversari a sinistra sono in difficoltà. Come candidato hanno dovuto chiamare un romano che abita a Bologna e che era uscito dal Pd per andare con l’estrema sinistra. E ora è in difficioltà con le liste".

Ogni esponente dei partiti di coalizione, ha dipanato l’elenco dei problemi che, secondo la loro visuale, l’amministrazione Muzzarelli non è riuscita a risolvere. Il primo a prendere la parola è stato Guglielmo Golinelli, responsabile provinciale della Lega: "L’obiettivo è partire dalle cose piccole che sono in realtà gli aspetti più importanti per l’amministrazione. Si parte dal piccolo perché il degrado chiama degrado. Negrini avrà quindi cura della sicurezza, del decoro urbano e dei giovani, specialmente sul tema delle ‘baby gang’. Faccio a lui e a tutto il centrodestra un grande in bocca al lupo: andiamo a vincere", ha concluso Golinelli.

La coordinatrice regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, ha confermato che la scelta di Luca Negrini porta anche la bandierina del suo partito: "Appena sono arrivata, questa mattina, ho incontrato Negrini che mi ha detto una cosa bellissima, ovvero che non mi sarei pentita di averlo scelto. Io ne sono sicura, altrimenti non lo avrei fatto; ne sono certa perché siamo arrivati a questa candidatura dopo lunghe discussioni che fanno parte della politica e della sua complessità. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, dalla sanità alla sicurezza alla natalità… Il racconto che viene fatto dalla sinistra, di un sistema che funziona, è cristallizzato a 20 anni fa, quindi io credo a questa sfida e abbiamo la responsabilità di indicare una strada e una identità. Sono certa che Negrini farà un’ottima campagna elettorale e io aiuterò con tutto il cuore".

"I sogni esistono e si possono realizzare – ha detto poi Francesco Coppi, coordinatore regionale di Noi Moderati – Mi ricordo che cinque anni fa ci ritrovammo per le elezioni di allora e Luca Negrini era un giovane di belle sperenze all’inizio della sua carriera. Ora è qui, candidato sindaco. I sogni si avverano, vincere a Modena si può".

Per Unione di Centro è intervenuto il coordinatore Riccardo Bizzarri: "Mentre arrivavo, questa mattina, pensavo ad Einstein e ad un suo assistente che un giorno ha biasimato il grande inventore di aver commesso un errore, ripetendo in un test le stesse domande dell’anno precedente. Einstein allora ha spiegato che non si trattava di un errore: le domande infatti erano le stesse, ma le risposte erano diverse. Pensate ad oggi e a cosa vuol dire questo: Negrini riceverà le stesse domande da parte della città, ma darà risposte diverse; è l’unico in grado di dipingere fuori dalle righe per cambiare qualcosa. Sarà il vicino di casa che, quando lo chiami, risponde. Volete, nel 2024, andare a 30 all’ora - ha chiuso con una nota ironica Bizzarri - o a mille all’ora? Perché Negrini vi farà andare a mille all’ora.