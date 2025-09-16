Lapsy, la ’sicurezza artificiale’: "L’innovazione sul lavoro"

L’innovazione tecnologica applicata al mondo del lavoro, con particolare attenzione al tema della sicurezza. Parte da questo ‘Lapsy’ Srl, società nata tra Bologna e Modena, con sede operativa a Spilamberto (Modena). Nel tempo l’azienda ha sviluppato soluzioni personalizzate per la gestione del personale in contesti aziendali complessi, con particolare attenzione all’edilizia, alla logistica e alla produzione industriale. Come spiega l’amministratore delegato Marco Malaguti. Come è nata Lapsy?

"Nasce nel 2015 dall’incontro di tre soci che operavano già da tempo nei rispettivi settori: IoT, controllo accessi e software di produzione. Abbiamo deciso di unire queste competenze per dar vita a una startup capace di sviluppare prodotti innovativi, con un approccio trasversale e fortemente orientato alla digitalizzazione dei processi".

Qual è il vostro core business?

"Nel corso degli anni abbiamo realizzato diverse soluzioni software e hardware, ma da qualche anno abbiamo scelto di concentrare gli sforzi sull’automazione dei processi HR. L’obiettivo è stato eliminare le attività ancora gestite manualmente, che spesso comportavano perdite di tempo, ridondanze ed errori, sostituendole con strumenti digitali affidabili e veloci" ‘Sicurezza Artificiale’: in cosa consiste?

"È la nostra applicazione dedicata al mondo della sicurezza sul lavoro: utilizza l’intelligenza artificiale (ia) per monitorare automaticamente gli ambienti operativi, come cantieri e magazzini, supportare e responsabilizzare le imprese nella prevenzione degli incidenti".

Come funziona?

"Il funzionamento è semplice e immediato: basta fotografare il cantiere o il magazzino con il proprio smartphone. L’ia analizza l’immagine, genera un report dettagliato delle anomalie riscontrate (ad esempio la mancanza di dispositivi di protezione) e lo invia direttamente al responsabile della sicurezza. In questo modo il controllo diventa più capillare, rapido e oggettivo".

A che tipo di clientela vi rivolgete? "Con l’avvento dell’ia le nostre soluzioni risultano particolarmente vantaggiose per realtà di medie e grandi dimensioni, che hanno una maggiore quantità di dati da gestire e possono quindi trarre benefici più concreti dall’automazione e dall’analisi intelligente delle informazioni. Ci piacerebbe però estendere questa tecnologia anche alle piccole aziende, che spesso hanno il preconcetto di non poterne ricavare valore, mentre in realtà potrebbe portare benefici significativi anche a loro".

Progetti futuri?

"Stiamo rilasciando una nuova piattaforma per la gestione dei cantieri, con un approccio collaborativo che coinvolge tutti gli attori del progetto, mettendo l’intelligenza artificiale a disposizione di ciascuno: dal progettista al manovale che opera fisicamente sul campo. Parallelamente stiamo investendo molto sulla nostra piattaforma di e-learning, sperimentando soluzioni che abbattono le barriere linguistiche e consentono la generazione dinamica dei contenuti, rendendo la formazione più accessibile, personalizzata e fruibile on demand direttamente sul posto di lavoro".