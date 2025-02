Lara Ledda e la lezione delle borgate romane. A San Prospero in scena ’Che si trovino male’

’Che si trovino male’ (nella foto) indaga le tematiche dell’educazione e della scuola. Il testo che porta in scena la compagnia ’I Franchi’ Aps sabato, il 15 febbraio, alle 20.45 all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero.

Sul palco Giulia Angeloni, autrice del testo, e Simone Arlorio, per la regia di Francesca Cassottana. "Qualsiasi proposta pedagogica – afferma il gruppo teatrale torinese – porta con sé un’idea di cittadino futuro, quindi una visione del mondo. Parlare di educazione apre ad una riflessione su come vogliamo immaginare il futuro e su come finora è stato immaginato per noi".

Il lavoro parte da due anni di indagine sul campo, nel tentativo di raccogliere storie e memorie di maestri coraggiosi che hanno sperimentato modi diversi di fare scuola, guidati da visioni forti. "A partire da alcune esperienze di doposcuola popolari nate negli ultimi anni nelle periferie romane – spiegano gli autori – siamo poi andati indietro nel tempo, alle scuole di borgata degli anni ‘60 e ‘70 che li hanno ispirati, all’attivismo pedagogico di quel periodo e alla nascita di movimenti riformatori radicali che chiedevano una scuola pubblica con più diritti e più formazione". La storia rimanda a Roma anni ’60.

Lara Ledda è una giovane maestra appena arrivata dalla Sardegna che si ritrova ad insegnare in una classe di borgata. Nel villaggio di baracche, dove va a cercare le bambine che non si presentano in classe, Lara scopre un’umanità di immigrati, prostitute, travestiti. Lì conosce Esterina che ha undici anni e dice di avere un fratello sassofonista di cui parla continuamente anche se nessuno le crede mai, o Paola che è da quando aveva otto anni che suo padre le ha insegnato a rubare, oppure Ortensia che ha una sorella zoppa e bellissima che canta nelle osterie e si dice faccia sparire la gente.

Con loro Lara si trova a sperimentare un nuovo modo di fare scuola in cui lo scambio e l’apprendimento sono reciproci: ognuno impara a trovare le parole per dare forma al proprio pensiero e le alunne, dal sentirsi gli scarti di una scuola e di una società che le rifiuta, intraprendono un percorso verso la consapevolezza e la dignità.

Alberto Greco