L’Arci chiude il ’Primo Maggio’: "Comportamenti non consoni"

Il dado è tratto, e una riunione tenutasi sabato non ha prodotto effetti. Arci ha comunicato ieri al Circolo Primo Maggio la ‘disaffiliazione’ del circolo stesso al Comitato Provinciale, decretando di fatto, a far tempo da oggi, la chiusura della struttura di via Pista. La lettera con la presidente di Arci Modena Annalisa Lamazzi, indirizzata al presidente del ‘Primo Maggio’ Salvatore Delfino rimarca l’impossibilità di costruire "un percorso comune e condiviso di modifica di quegli atteggiamenti del circolo stesso che, a nostro parere, non sono "propri" di un’associazione aderente ad Arci. Proseguire in una stessa direzione – scrive ancora l’Arci – è una via impraticabile". Da qui, "a nome di Arci, la decisione di revocare immediatamente l’adesione/affiliazione dell’associazione ‘Primo Maggio’ ad Arci Modena. La decisione, a norma di Statuto, è stata ratificata dalla Presidenza Provinciale di Arci Modena Comitato Provinciale APS".

Per il Circolo di via Pista, che conta circa 150 soci ed è luogo di aggregazione ben conosciuto in città, la revoca significa chiusura stante l’impossibilità, per il locale, di somministrare cibo e bevande in assenza di affiliazione. Morale? Il circolo chiude e, spiegano dal direttivo del ‘Primo Maggio’, adesso si tratta di cercare altre federazioni cui affiliarsi avviando al contempo un confronto con il Comune per dare un futuro al Circolo. Che senza affiliazione non è in grado di sostenersi e la cui chiusura ‘spegne’ una luce su un quartiere per il quale il ‘circolo’ era comunque un punto di riferimento.

s.f.